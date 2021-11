Bolnišnice v pripravo maksimalnih zmogljivosti za covidne bolnike

Bolnišnice bodo danes ali jutri odprle maksimalne kapacitete. To je skupno okoli 1200 postelj, od tega 280 za intenzivno nego

Oddelek za intenzvno zdravljenje covid-19 v Splošni bolnišnici Jesenice

© Luka Dakskobler

Minuli konec tedna se je število okuženih z novim koronavirusom, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, še povečevalo. Po napovedih koordinatorja covidnih bolniških postelj pri ministrstvu za zdravje Roberta Carotte bodo bolnišnice danes ali v torek odprle maksimalne kapacitete. To je skupno okoli 1200 postelj, od tega 280 za intenzivno nego.

Po vladnih podatkih, objavljenih v nedeljo, so v bolnišnicah zdravili 990 covidnih bolnikov, 227 jih je potrebovalo intenzivno terapijo.

Carotta je v soboto izrazil upanje, da bo 1200 postelj zadostovalo, toliko naj bi bilo po projekcijah dovolj za obvladovanje epidemije.

Institut Jožef Stefan (IJS) je v svoji najnovejši napovedi v petek ocenil, da je epidemija covida-19 glede na število pozitivnih testov "predvidoma dosegla vrh četrtega vala". Predvidoma bo na intenzivnih oddelkih več kot 250 covidnih bolnikov, verjetno pa jih ne bomo presegli 300, so ocenili na IJS.

Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar pa je v soboto ponovno izpostavil, da glavna ovira niso postelje, niti prostor, ampak pomanjkanje kadra.

Na poziv ministra za zdravje Janeza Poklukarja so se sicer k pomoči covidnim bolnišnicam že odzvali v zdravstvenih domovih, psihiatričnih bolnišnicah, specialnih bolnišnicah, porodnišnicah in izobraževalnih ustanovah, med njimi so se odzvale zdravstvene šole in obe medicinski fakulteti.

Medtem se bo obvezno trikrat tedensko samotestiranje na novi koronavirus v šolah začelo izvajati v sredo. Šolsko ministrstvo je konec tedna šolam posredovalo okrožnico, ki vsebuje tudi protokol samotestiranja učencev. Samotestiranje ne bo obvezno za cepljene in prebolele učence in dijake.