Prvo zaprtje za necepljene v Evropi

Avstrijski kancler zavrača omejitve za cepljene. Slednjih je v Avstriji okoli 65 odstotkov.

© pixabay.com

Medtem ko je v Avstriji danes začelo veljati zaprtje javnega življenja za tiste, ki niso cepljeni proti covidu-19 ali tega v minulega pol leta niso preboleli, v državi že poteka razprava o morebitnih novih ukrepih. Nova pravila sicer od danes veljajo tudi na avstrijskih šolah. Še posebej v Zgornji Avstriji je širjenje okužb alarmantno.

V Avstriji so v nedeljo potrdili 11.552 novih okužb z novim koronavirusom in 17 smrti zaradi covida-19. Od tega so iz Zgornje Avstrije poročali o 3892 potrjenih primerih, kar je za to zvezno deželo rekord, obenem je tam umrlo kar 15 covidnih bolnikov. Na intenzivnih oddelkih avstrijskih bolnišnic se zdravi 477 ljudi, kar je 28 več kot dan pred tem. V državi je polno cepljenih okoli 65 odstotkov prebivalcev.

Avstrijski kancler Alexander Schallenberg "delno zaprtje za necepljene", kot mu pravi sam, označuje kot "ogromen korak". Cilj tega ukrepa je vzpodbuditi ljudi k cepljenju in poskrbeti, da ne bo treba zapreti cepljenih, je ponovil danes v radijski oddaji Ö1 Morgenjournal.

Zaprtje javnega življenja za necepljene, kot ga je v boju proti četrtemu valu pandemije z današnjim dnem uvedla Avstrija, je doslej prvo tovrstno zaprtje v EU. Pomeni namreč, da lahko necepljeni dom načeloma zapustijo le še za nujne opravke, obisk pri zdravniku in odhod na delo ali v šolo. Ta ukrep bo sprva veljal deset dni, zadeva pa približno dva milijona ljudi.

Avstrijski minister za zdravje Wolfgang Mückstein spričo rekordnega vala pandemije pa medtem že načrtuje nove protikoronske ukrepe, med drugim je javno omenil morebitno nočno omejitev gibanja za vse. Schallenberg se očitno s tem ne strinja oziroma, kot je zatrdil, ne razmišlja o poseganju v nočno obratovanje lokalov.

Še odločnejši je bil kancler glede morebitnega vnovičnega zaprtja šol, saj so med necepljenimi v veliki meri otroci. Namesto tega stavi na temeljito testiranje. "Ena stvar je zame povsem jasna: Da bodo šole ostale odprte," je dejal. Glede cepljenja otrok namerava počakati na odločitev strokovnega sveta za cepljenje, ki ga pričakuje v dveh tednih.

Otrok, mlajših od 12 let, v Avstriji z izjemo Dunaja zaenkrat ne cepijo. Za starejše od 15 let medtem velja omenjeno zaprtje, če seveda ne izpolnjujejo pogoja PC, medtem ko so tisti, stari od 12 do 15 let, iz njega izvzeti, če predložijo t. i. ninja potrdilo. Gre za potrdilo, ki ga učenci prejmejo na osnovi negativnih izvidov obveznega rednega testiranja na šolah in velja tudi za druga področja javnega življenja.

V avstrijskih šolah bodo sicer prihodnja dva tedna v skladu s strožjo, t. i. varnostno fazo testiranje vseh učencev, tudi cepljenih in prebolelih, izvajali najmanj trikrat tedensko, od tega mora biti vsaj en test PCR. V višjih razredih morajo učitelji in šolarji nositi zaščitne maske FFP2. Po 29. novembru bodo izvajali dva PCR testa tedensko, kar sicer že zdaj počnejo na Dunaju.

V avstrijski prestolnici od danes poleg strožjih zveznih ukrepov veljajo še dodatni protikoronski ukrepi, ki so jih sprejele mestne oblasti. Ti so v veliki meri usmerjeni v širitev cepljenja.

Dunajčani lahko po novem poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19 dobijo že po štirih in ne šele po šestih mesecih kot doslej. Danes se je poleg tega začelo cepljenje otrok, starih od pet do 11 let, s cepivom podjetij Pfizer in BioNTech. Po poročanju medijev je vseh okoli 9400 terminov, ki so jih razpisali za do konca leta, že oddanih.

