Nevladniki stranki SD: »Nehajte mutit' in zavlačevati glede vode v Anhovem«

Široka koalicija nevladnih organizacij poziva vse politične stranke – zlasti SD, da v četrtek podprejo amandma, ki bo Anhovemu zagotovil čisto pitno vodo

Predstavniki okoljevarstvenih in drugih civilnih organizacij na današnji novinarski konferenci pred parlamentom v Ljubljani

© Monika Weiss

Široka koalicija okoljevarstvenih in naravovarstvenih organizacij iz cele Slovenije, združena v Gibanje za pitno vodo*, je danes pred Državnim zborom pozvala poslance in poslanke vseh strank, da na četrtkovi proračunski seji podprejo amandma, ki bi nekaj čez tisoč prebivalcem in prebivalkam Anhovega zagotovil nov vir pitne vode. Kljub napovedani podpori amandmaju namreč ta na sobotni seji matičnega odbora za finance ni dobil podpore, odločilno in končno glasovanje pa bo v četrtek.

»Zaplet« in zmedo na matičnem odboru je, če strnemo, povzročil nov amandma, ki ga je vložila stranka SD in je dobil podporo matičnega odbora. Ta amandma je drugačen od predlagane rešitve, s katero bi prebivalci Anhovega do leta 2023 imeli nov in od industrije neodvisen vir pitne vode. Razlog v vloženem amandmaju s strani SD je možno pripisati dejstvu, da je Anhovo del občine Kanal ob Soči, katere županja je iz vrst SD Tina Gerbec – in pri vodooskrbi močno podpira rešitve, ki bi pomenile nadaljno sodelovanje s Salonitom in odvisnost od njega. Salonit je, spomnimo, cementarna-sosežigalnica v avstrijsko-italijanski lasti, občina pa je njena finančna »odvisnica«. Med drugim je občina pod vodstvom Tine Gerbec s Salonitom nedavno ustanovila Zavod za zeleni razvoj Soške doline, kar mnogi prebivalci razumejo skoraj kot cinizem.

»Vse poslanske skupine ponovno pozivamo, da zagotovijo ljudem neodvisen vir čiste vode,« je danes ponovila Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec, in k sodelovanju in podpori amandmaja pozvala tudi lokalno oblast SD, ki da naj neha »mutit« in zavlačevati.

Da je trenutno stanje vodooskrbe v Anhovem nesprejemljivo, so opozorili v vseh nevladnih organizacijah in pozvali k odobritvi denarja za ključen projekt. »Trenutni vodovodni sistem za oskrbo prebivalcev Anhovega in okoliških naselij ni ustrezen, zanj se uporablja vodarna v lasti podjetja Salonit in je speljan čez industrijsko območje,« opozarjajo prebivalci, združeni v dve iniciativi Eko anhovo in Zdaj!. Ker zdaj dobivajo vodo iz Soče, so izredno pogoste zahteve za prekuhanje, neredka so industrijska onesnaženja. Lani julija, spomnimo, je v vodovodi sistem vdrla industrijska odpadna voda iz podjetja Eternit, in povzročila hude presežene vrednosti kroma-6, dodatno onesnaženje blizu črpališča pa se je zgodilo le nekaj dni kasneje, in sicer z oljem iz lovilcev olj podjetja Salonit.

Četrtkova podpora amandmaju, ki so ga prek opozicije vložili nevladniki, bi zagotovila 1,2 milijona evrov državnega denarja za nov vodovod v Anhovem v letih 2022 in 2023, ki bi pomenil navezavo na izvirski vir - ne več na Sočo, iz katere vodo na tem delu črpa in »vrača« Salonit.

Nevladniki so danes posebej opozorili, da imamo 70. člen ustave, ki govori o pravici do pitne vode – ta pravica pa se ljudem v Anhovem krši, kot tudi druga ustavna pravica, to je pravica do čistega in zdravega življenjskega okolja.

Ob vsem gre ponovno opozoriti, da je omenjeno lansko onesnaženje vode v Ahnovem razkrilo sume nepravilnosti pri oskrbi prebivalcev z vodo, in sicer, da so prebivalce dalj časa oskrbovali z vodo iz rezervnega, tehnološkega črpališča, ki je vir tehnološke vode za cementarno Anhovo, kar pa se ne bi smelo dogajati. Razkritje vzbuja sume ustreznega delovanja pristojnega inšpektorata ter zakonitost izdaje podaljšanega oziroma novega dovoljenja Salonitu za rabo industrijske vode, postopki pa v tej zadevi še tečejo.

*Na novinarski konferenci so nastopile združene organizacije Inštitut 8. marec, PIC, Eko Anhovo, Mladi za podnebno pravičnost, Smetumet, Umanotera, Greenpeace, Ekologi brez meja, Civilna iniciativa DANES!, Eko krog, Društvo za preučevanje rib Slovenija in društvo CIPRA.