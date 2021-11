V Ljubljani odprtje novega covidnega oddelka

Za začetek bodo v prostorih Bolnišnice dr. Petra Držaja zagotovili 37 dodatnih postelj

Covid oddelek v Splošni bolnišnici Jesenice

© Luka Dakskobler

Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana danes odpira nov covidni oddelek v prostorih Bolnišnice dr. Petra Držaja, kjer bodo za začetek zagotovili 37 dodatnih postelj. Nove kapacitete odpirajo tudi druge covidne bolnišnice, njihova vodstva pa tudi danes z ministrstvom za zdravje iščejo rešitve za zagotavljanje dodatnih kapacitet.

Minuli konec tedna se je število okuženih z novim koronavirusom, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, še povečevalo. Po napovedih koordinatorja covidnih bolniških postelj pri ministrstvu za zdravje Roberta Carotte bodo bolnišnice danes ali v torek odprle maksimalne kapacitete. To je skupno okoli 1200 postelj, od tega 280 za intenzivno nego.

O tem, kako zagotoviti maksimalne zmogljivosti za covidne bolnike, bodo vodstva bolnišnic s predstavniki ministrstva za zdravje pretresala tudi na današnjem sestanku.

Nov covidni oddelek med drugim danes odpirajo v UKC Ljubljana, in sicer v bolnišnici Petra Držaja. Minister za zdravje Janez Poklukar je na današnji novinarski konferenci Slovenske akademije znanosti in umetnost pojasnil, da bodo sprva tam zagotovili 37 dodatnih postelj. Število postelj pa bodo še povečevali tako v bolnišnici Petra Držaja kot tudi drugje, je napovedal Poklukar.

Več o tem ter o razmerah na covidnih in drugih oddelkih bo vodstvo UKC Ljubljana pojasnilo popoldne na novinarski konferenci.

Glavna ovira pri zagotavljanju dodatnih kapacitet za zdravljenje covidnih bolnikov sicer niso postelje, pač pa pomanjkanje kadra. Na poziv ministra Poklukarja k pomoči covidnim bolnišnicam so se že odzvali v zdravstvenih domovih, psihiatričnih bolnišnicah, specialnih bolnišnicah, porodnišnicah in izobraževalnih ustanovah, med njimi so se odzvale zdravstvene šole in obe medicinski fakulteti.

Tako so covidnim bolnišnicam na pomoč priskočili dijaki in študentje, koncesionarji in zdravstveni domovi, kadre pa bolnišnice prerazporejajo tudi z drugih oddelkov.

V Splošni bolnišnici Murska Sobota navajajo, da so kader prerazporedili z vseh oddelkov, njihovo število pa dnevno prilagajajo potrebam. Na ravni celotne bolnišnice bi sicer potrebovali 20 diplomiranih medicinskih sester za nego kritično bolnih v enotah intenzivne terapije, 20 na preostalih bolnišničnih oddelkih in vsaj 25 tehnikov. Glede na stanje v petek bi za delo na covidnih oddelkih potrebovali še 10 diplomiranih medicinskih sester in pet tehnikov, so pojasnili za STA.

Glede odziva študentov in dijakov zdravstvenih strok so pojasnili, da v bolnišnici na covidnih oddelkih delajo štirje, v zadnjih dneh pa so se za pomoč dodatno ponudili še štirje. Za pomoč so v murskosoboški bolnišnice zaprosili tudi vse zdravstvene domove v Pomurju, Psihiatrična bolnišnica Ormož in Zdravstveni dom Murska Sobota pa sta se že odzvala pozitivno. Delo v bolnišnici je tako začelo pet medicinskih sester iz omenjenih dveh ustanov.

V celjski bolnišnici pa združujejo bolnišnične oddelke, ki imajo zmanjšan redni obseg dela, da bi pridobili dodatno število medicinskih sester za obravnavo covidnih bolnikov, saj jim tega kadra najbolj primanjkuje. V obravnavo bolnikov s covidom-19 se vključujejo tudi zdravniki s teh oddelkov. Prerazporejanje kadra med bolnišnični oddelki poteka ves čas, so za STA povedali v celjski bolnišnici.

Po navodilu ministrstva za zdravje naj bi k njim zaenkrat prišlo 11 zaposlenih iz zdravstvenih ustanov v regiji. Danes tako k njim prihaja sedem medicinskih sester iz Psihiatrične bolnišnice Vojnik ter zdravstvenih domov Šmarje pri Jelšah in Šentjur. V torek pa pričakujejo še pet delavcev iz Slovenske vojske in zdravnico z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Vključevanje dijakov in študentov bodo uredili z dogovorom med bolnišnico in izobraževalnimi ustanovami, in ne s posamezniki, so navedli.

Iz Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica pa so sporočili, da se kader zdravstvene nege dnevno usklajuje in začasno prerazporeja iz vseh oddelkov glede na zasedenost covidnih posteljnih kapacitet.

Bolnišnica je zaprosila tudi za dodatno pomoč pri vključevanju v delo na covidnih oddelkih. "Prvi prerazporejeni so danes že prišli v bolnišnico, še nekaj jih pričakujejo v tem tednu, so pojasnili v šempetrski bolnišnici, a konkretnih številk niso navedli. Dijaki in študentje pa se trenutno vključujejo v delovni proces na drugih, torej ne na covidnih oddelkih," so še pojasnili.