Tretjina vprašanih ne ve, koga bi volila

Novembrska javnomnenjska raziskava je pokazala, da odstotek vprašanih, ki ne vedo, koga bi volili, še vedno narašča

Ljudstvo ima oblast. Petkov protivladni protest na Trgu republike.

© Luka Dakskobler

Novembrska raziskava javnega mnenja Vox populi, ki jo za Večer in Dnevnik opravlja agencija Ninamedia, kaže, da bi največjo podporo dobila SDS, ki bi jo volilo 17 odstotkov vprašanih. Sledijo SD s 13,9-odstotno podporo, Levico bi volilo 8,1 odstotka, LMŠ 7,3, NSi 6,6 in SAB 4,3 odstotka vprašanih. Delež neopredeljenih volivcev je skoraj tretjina.

Za DeSUS in SNS bi volilo 1,2 odstotka vprašanih, za SMC 0,3 odstotka. Od zunajparlamentarnih strank bi opaznejšo podporo dobila SLS, za katero bi glasovalo 1,7 odstotka vprašanih, medtem ko bi 1,6 odstotka vprašanih volilo katero drugo stranko (med njimi so navedli stranko Igorja Zorčiča, Pirate, stranko Resnica, Dobro državo, Pozitivno Slovenijo in Zelene Slovenije).

Da Janševa vlada ne dela uspešno, meni kar 67,4 odstotka vprašanih.

Odstotek tistih, ki ne vedo, koga bi volili, še naprej narašča. Takih je že 32,7 odstotka vprašanih, kar je 2,3 odstotne točke več kot pred mesecem dni. 4,1 odstotka vprašanih pravi, da ne bi odšli na volitve, kar je za štiri odstotne točke manj kot oktobra.

Da vlada ne dela uspešno, meni 67,4 odstotka vprašanih. Da dela uspešno, je prepričanih zgolj 28,8 odstotka vprašanih.

Najbolj priljubljena političarka ostaja Ljudmila Novak

Na lestvici ocene politikov na prvem mestu ostaja evropska poslanka Ljudmila Novak, z drugega mesta je predsednika republike Boruta Pahorja izrinil zdravstveni minister Janez Poklukar, Pahor pa je tretji.

Telefonsko raziskavo javnega mnenja Vox populi so izvedli med 9. in 11. novembrom, v njej pa je sodelovalo 700 oseb.