Strpnost je vsakodnevno prizadevanje posameznika in skupnosti

"Strpnost naj bo tisto vodilo v aktualnih družbenih razmerah, ki bo pomagalo premagovati največje izzive, ki so pred nami," so ob mednarodnem dnevu strpnosti zapisali v Izobraževalnem centru Eksena

Danes obeležujemo mednarodni dan strpnosti, ki opominja na spoštovanje, sprejemanje in hvaležnost do bogate raznolikosti kultur po svetu. V Izobraževalnem centru Eksena so ob letošnjem dnevu izpostavili pomen strpnosti pri soočanju in premagovanju epidemije covida-19 ter poudarili družbeno odgovornost. Ta dan sicer obeležujemo od leta 1995.

Kot je ob mednarodnem dnevu zapisala generalna direktorica Unesca Audrey Azoulay, nas besede letos umrlega tunizijskega esejista Alberta Memmija, ki je zapisal, da je "strpnost vaja in zmaga nad nami samimi", učijo, da strpnost ni pasivna drža, ki bi pomenila samozadovoljstvo ali brezbrižnost, temveč dinamično, vsakodnevno prizadevanje posameznika in skupnosti.

Na pomen strpnosti pri soočanju in premagovanju covida-19 ter posledične družbene krize, ki je pred nami, opozarjajo tudi v izobraževalnem centru Eksena. Pri tem pa je treba razumeti, da strpnosti ne more biti brez družbene odgovornosti in medsebojne solidarnosti. "Zato naj bo strpnost tisto vodilo v aktualnih družbenih razmerah, ki bo pomagalo premagovati največje izzive, ki so pred nami," so zapisali v poslanici.

Tako kot vsako leto tudi letos za šole in vrtce izvajajo projekt Mednarodni dan strpnosti - dan za strpnost in prijateljstvo. Letošnja tema je Z drugimi ravnaj tako, kot si želiš, da bi drugi ravnali s tabo. V projektu sodeluje okoli 200 šol in vrtcev iz celotne Slovenije, kar pomeni okoli 14.000 otrok in mladostnikov, so sporočili iz izobraževalnega centra.

Projekt je zastavljen tako, da se učitelji oziroma vzgojiteljice z otroki in učenci pogovorijo o strpnosti, nato pa jih spodbudijo, da ustvarijo likovni ali pisni izdelek na temo strpnosti.

Projekt v Ekseni izvajajo od leta 2015, ko so tudi prevedli Deklaracijo o načelih strpnosti v slovenščino, ki je bila sicer temelj za razglasitev dneva strpnosti. Ta med drugim opominja, da strpnost prepoznava univerzalne človekove pravice in temeljne svoboščine drugih. Ljudje so namreč naravno raznoliki in samo strpnost lahko zagotovi preživetje različnih skupnosti v vseh delih sveta.

