»Največja mobilizacija kadrov v zgodovini Slovenije«

Minister za zdravje Janez Poklukar opozarja na zdravstveni lockdown. Preobremenjenim bolnišnicam pomagajo tudi dijaki in študenti zdravstvenih smeri, prostovoljci Rdečega križa in celo Slovenska vojska.

Bolnišnice so z današnjim dnem vzpostavile vse predvidene kapacitete za intenzivne covidne bolnike, in sicer 288. "S tem prehajamo na maksimum obravnav, ki jih zmoremo, da je standard še minimalno zadovoljiv," je povedal minister za zdravje Janez Poklukar. Če bo intenzivnih bolnikov več, bodo v zdravstvu uvedli skrajne izredne razmere.

Bolnike, tako covidne kot ostale, bodo v tem primeru sicer obravnavali, vendar pa bo standard močno zmanjšan. Priprave, kako se organizirati, če številka intenzivnih bolnikov preseže 288, že potekajo, je na današnji vladni novinarski konferenci povedal minister.

"Glede obravnav smo že sedaj v situaciji, ko po eni strani še komaj rešujemo življenja in po drugi strani zdravimo nujna in hitra stanja. Lahko bi rekli, da imamo v zdravstvu uveden zdravstveni lockdown, saj praktično nimamo druge izbire. Vsi nenujni posegi so odpovedani ali se odpovedujejo," je pojasnil Poklukar.

Bolnišnice v teh dneh po njegovih besedah prioritetno usmerjajo svoje kadrovske kapacitete v zdravljenje covidnih in nujnih bolnikov. Med drugim je bilo iz necovidnih bolnišnic že v prvih dnevih premeščenih vsaj 18 zdravnikov in več kot 50 zaposlenih iz zdravstvenih domov. Še naprej potekajo pogovori za premestitev večjega števila zdravstvenega osebja. Ob tem jim pomaga tudi 40 študentov medicine in vsaj 260 dijakov in študentov zdravstvenih srednjih šol in fakultet.

Ob tem je Poklukar pozval vse, ki so usposobljeni in bi želeli pomagati, da se javijo covidnim bolnišnicam. V tem trenutku najbolj primanjkuje medicinskih sester, ki so kadarkoli delale v enotah intenzivne terapije.

