Dodatno zaostrovanje ukrepov v Avstriji

Poleg zaprtja za necepljene, ki velja po vsej državi, dežele uvajajo še dodatne ukrepe

V Avstriji je zaradi covida-19 v minulih 24 urah umrlo 61 ljudi, kar je največ po 2. februarju. Obenem so potrdili 10.363 novih okužb s koronavirusom, na novo pa je bilo hospitaliziranih 113 covidnih bolnikov. Poleg zaprtja za necepljene, ki velja po vsej državi, dežele uvajajo še dodatne ukrepe.

Epidemiološke razmere v Avstriji so alarmantne, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. V državi so v minulem dnevu potrdili kar 61 smrti zaradi covida-19, od tega v najbolj prizadeti Zgornji Avstriji 22. Število covidnih bolnikov v bolnišnicah je medtem naraslo na 2568, od tega jih 458 potrebuje intenzivno nego, 17 več kot dan pred tem. Sedemdnevno povprečje novih primerov okužbe znaša 11.732.

Kritično je med drugim stanje v bolnišnicah na Solnograškem, ki so že na robu svojih zmogljivosti. Vodstva bolnišnic pristojne deželne politike opozarjajo, da zaradi preobremenjenosti kmalu ne bodo mogla več zagotavljati oskrbe bolnikov v skladu z veljavnimi medicinskimi standardi in načeli.

Grozijo izredne razmere, v katerih bodo morali začeti izvajati triaže sprejema na intenzivno zdravljenje, je v dramatičnem pozivu politikom posvarilo vodstvo solnograških deželnih bolnišnic. Sestavljajo že posebne triažne ekipe, v katerih bodo zdravniki različnih strok in pravniki spričo prevelikega števila bolnikov odločali, komu pomagati na intenzivni negi in komu ne.

Potem ko od ponedeljka v celotni Avstriji velja zaprtje javnega življenja za ljudi, ki niso cepljeni proti covidu-19 in ga v minulega pol leta niso preboleli, posamezne zvezne dežele uvajajo še dodatne ukrepe.

Na Predarlskem naj bi bile tako zaščitne maske tipa FFP2 od petka obvezne v vseh zaprtih javnih prostorih in na delovnih mestih. Na Tirolskem bo obveza maske FFP2 na delovnem mestu veljala že od srede. Na avstrijskem Koroškem so se medtem odločili, da s petkom obvezno uporabo teh mask med drugim razširijo na prireditvah, v lokalih in pri opravljanju storitev, ki predvidevajo bližnji stik.