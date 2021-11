Bannona že izpustili na prostost

Steve Bannon

© Gage Skidmore / Flickr

Desničarskega populista in nekdanjega političnega stratega Bele hiše Stevea Bannona so po predaji oblastem zaradi obtožbe o zaničevanju kongresa že izpustili na prostost. O krivdi ali nedolžnosti se bo izrekel v četrtek. Bannon je obtožen zaničevanja kongresa, ker je zavrnil poziv na zaslišanje v preiskavi napada privržencev Donalda Trumpa na zvezni kongres 6. januarja.

Sodnica za varščine Robin Meriweather ga je izpustila na prostost brez varščine, vendar mu je ukazala, da se vsak teden javi sodnim uradnikom in izroči potni list. Če bo obsojen, bo dobil najmanj 30 dni do največ leto dni zapora za vsako od dveh točk obtožnice. Ena je zaradi zavrnitve pričanja, druga pa ker je zavrnil predajo dokumentov.

Že med potjo na policijo je Biden novinarjem dejal, da bodo zrušili režim sedanjega predsednika ZDA Joeja Bidna. Kasneje je napovedal, da bo šel v ofenzivo ter da bo pravosodnemu ministru ZDA Merricku Garlandu, predsednici predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi in predsedniku ZDA Bidnu hudo žal, da ga preganjajo.

Bannona so pred sodiščem pričakali Trumpovi nasprotniki z velikim napihnjenim balonom podgane v podobi nekdanjega predsednika ZDA in transparenti, na katerih je med drugim pisalo, da "niti klovni niso nad zakonom".

Trumpovi privrženci so 6. januarja napadli kongres, da preprečijo formalno potrditev Bidnove zmage na lanskoletnih predsedniških volitvah v ZDA. Preiskovalni odbor je po Bannonovi zavrnitvi udeležbe na zaslišanju in predaje dokumentov glasoval za obtožbo zaničevanja ameriškega kongresa, kar je potem potrdil celoten predstavniški dom in primer je prevzelo ministrstvo za pravosodje ZDA.

Zvezni tožilci so sklicali veliko poroto, ki je v petek potrdila obtožnico. Podoben postopek grozi tudi nekdanjemu šefu kabineta Marku Meadowsu, ki je na Trumpovo zahtevo prav tako zavrnil udeležbo na zaslišanju.

Trump je medtem vložil tožbo na zveznem sodišču, da odboru prepreči dostop do dokumentov iz nacionalnih arhivov, ki bi lahko osvetlili, kaj so ključni igralci Trumpove vlade počeli pred napadom na kongres, med njim in po njem.

Tožba, v kateri se Trump sklicuje na izvršni privilegij predsednika ZDA, je trenutno na zveznem prizivnem sodišču v Washingtonu, epilog pa bo v vsakem primeru na vrhovnem sodišču ZDA. Biden je kot predsednik ZDA zavrnil Trumpovo sklicevanje na privilegij, vrhovno sodišče pa bo odločalo, kdo ima prav.

Izvršni privilegij se na Bannona ne more nanašati v nobenem primeru, ker 5. januarja, ko je v svoji oddaji napovedal, da bo "jutri v Washingtonu izbruhnil cel hudič", ni bil državni uslužbenec.

Trump je imel na dan napada najprej zborovanje privržencev pred Belo hišo, ki jim je ponovil nepotrjene obtožbe, da so mu ukradli volitve, in jih je pozval, da gredo skupaj nad kongres. Sam je šel v Belo hišo in napad spremljal po televiziji.

