Šele argumentirano soočenje analiz različnih modelov ima lahko neko težo

Kaj to sploh pomeni, da Institut Jožef Stefan nekaj trdi in razlaga v javnosti oziroma na pomembni seji vlade?

Dr. Sašo Dolenc, filozof in fizik

Včeraj je minister Počivalšek v oddaji v Studio City rekel: "Po razlagi Instituta Jožef Stefan (IJS), da ni velike razlike med zaprtjem države in spoštovanjem PCT-pogoja v zdravstvenem smislu, smo se odločili za poostren PCT-nadzor."

Ker mediji skoraj vsak dan poročajo, kaj o poteku epidemije pravi Institut Jožef Stefan, na analizah IJS pa kot kaže temeljijo tudi pomembne odločitve vlade, se bi bilo vsekakor smiselno vprašati, kakšen je dejanski status teh modelskih napovedi?

Ali za zanesljivost epidemiološkega matematičnega modela in pravilno interpretacijo njegovih napovedi res z vso svojo znanstveno avtoriteto stoji največji slovenski raziskovalni inštitut? Kaj to sploh pomeni, da inštitut nekaj trdi in razlaga v javnosti oziroma na pomembni seji vlade? Kdo na inštitutu ima vpogled v predpostavke in matematični model epidemije? Kakšen je interni postopek objave napovedi modela, da lahko inštitut kot ena največjih znanstvenih inštitucij v državi prevzame odgovornost zanje? Jih obravnava znanstveni svet inštituta? Jih morda večinsko podpirajo vsi na inštitutu zaposleni znanstveniki in znanstvenice?

Na Univerzi v Ljubljani matematik Janez Žibert prav tako izvaja podobne modelske analize epidemije, a jih mediji nikoli ne predstavijo kot kolektivni izdelek Univerze v Ljubljani. Zanimivo je tudi, da je prišel avtor univerzitetnega modela epidemije do bistveno drugačnih zaključkov glede smiselnosti zapore države v trenutni situaciji. Na Twitterju je namreč zapisal: "Ne vem, kaj čakamo. Že zdavnaj bi morali v lockdown."

Dobro bi bilo, da bi tako na vladi kot v medijih predstavili in primerjali vsaj vse napovedi matematičnih modelov epidemije, ki so trenutno aktivni za Slovenijo. Šele argumentirano soočenje analiz različnih modelov ima namreč lahko neko težo in veljavo. Sploh pri tako resnih odločitvah in v krizni situaciji, v kakršni smo se trenutno znašli.

