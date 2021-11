Po odhodu z vrha vlade ji bo na voljo devet pomočnikov

Kabinet nemške kanclerke Angele Merkel je prošnjo utemeljili s tem, da bo še naprej opravljala naloge v interesu države

Nemška kanclerka Angela Merkel naj bi imela glede na prošnjo njenega kabineta po odhodu z vrha vlade svojo pisarno in devet pomočnikov, ki bodo plačani iz davkoplačevalskega denarja. Za tako številčno zasedbo so zaprosili, ker bo Angela Merkel tudi v prihodnje opravljala naloge v interesu države, so utemeljili.

V njenem kabinetu so prosili, da bi Angela Merkel dobila vodjo pisarne, namestnika vodje pisarne, dva specializirana pomočnika, tri uradnike in dva voznika, je razvidno iz dokumenta, ki so ga posredovali v parlament in ga je pridobila nemška tiskovna agencija dpa.

Prošnjo so utemeljili s tem, da bo Angela Merkel, ki se po 16 letih umika s čela vlade, še naprej "opravljala naloge v interesu države".

V Nemčiji je praksa, da nekdanji kanclerji dobijo pisarno in pomočnike, ki jih financira država. Prejšnji kancler Gerhard Schröder je imel sicer po umiku s čela vlade leta 2005 precej manj pomočnikov.

Število pomočnikov, ki naj bi jih imela Merkel, je precej večje tudi glede na starejše načrte parlamentarnega odbora za proračun, poroča nemški tednik Der Spiegel na svoji spletni strani. Leta 2019 so namreč potrdili, da bodo nekdanji kanclerji v bodoče imeli največ pet pomočnikov, ki jih bo plačala država. Po petih letih pa bi se to število zmanjšalo na štiri.