FOTOGALERIJA: Samotestiranje v šolah

Obvezno samotestiranje v šolah po navedbah povprašanih ravnateljev povečini steklo brez večjih težav, tudi pri najmlajših

Samotestiranje na eni od kranjskih osnovnih šol

© Luka Dakskobler

Obvezno samotestiranje na novi koronavirus je danes v šolah po navedbah povprašanih ravnateljev povečini steklo brez večjih težav, tudi pri najmlajših. Učencev, ki so zaradi nestrinjanja staršev s samotestiranjem ostali doma, je malo, točne podatke o tem še zbirajo. So pa ponekod starši nestrinjanje izrazili s shodom pred šolo.

Ravnateljica OŠ Lava Celje Marijana Kolenko je za STA povedala, da je samotestiranje pri njih zelo dobro steklo tako na razredni kot na predmetni stopnji. Po njenih besedah je dobra priprava prispevala k uspešnemu poteku samotestiranja, večina staršev pa je ravnala izjemno odgovorno.

"Z učitelji smo se kakovostno pripravljali, z učenci predhodno pogledali videoposnetke samotestiranja, razložili in verjetno razblinili strahove. Na razredni stopnji sicer traja dalj časa, na predmetni stopnji pa so priprave in samotestiranje stekle zelo hitro. V šoli se je samotestiralo okrog 70 odstotkov učencev od 506, s tem da je en razred v karanteni. Za izobraževanje na daljavo so se odločili okrog trije odstotki staršev," je dejala.

Dodala je, da je sicer deset staršev prišlo pred šolo in so izrazili nestrinjanje s samotestiranjem, a so bili tudi na to pripravljeni ter zadevo uredili po protokolu.

Tudi na OŠ Danila Lokarja Ajdovščina je samotestiranje steklo brez težav, tudi pri najmlajših učencih, je za STA povedala ravnateljica Irena Kodele Krašna. Mnogi so postopek vadili v preteklih dveh dneh že doma. "Učenci, s katerimi sem se pogovarjala, so z nestrpnostjo pričakovali začetek samotestiranja, vendar brez strahu pred njim," je povedala.

Ravnateljica je dobila sicer nekaj, kot se je izrazila, nesramnih odzivov staršev, a jih ni bilo veliko. Drugi so jih le obvestili, da bodo otroci zaradi nestrinjanja s samotestiranjem ostali doma. "Le dva učenca od 745 sta prišla v šolo kljub temu, da se starši niso strinjali s samotestiranjem, zato smo jih poklicali, naj pridejo po otroka," je povedala.

Podatke o številu otrok, ki danes niso prišli v šolo zaradi samotestiranja, še zbirajo. Na ajdovski osnovni šoli so sicer v karanteni trije od skupaj 36 oddelkov, nekaj zaposlenih ali učencev pa je covid-19 tudi prebolelo.

Kakšnih nasprotovanj ali ostrega odziva staršev ali dijakov niso doživeli. "Težavo pa predstavlja to, da se je kakšen posamezen dijak testiral kje drugje. Tak test mu velja 48 ur, kar pomeni, da je danes lahko v šoli, jutri pa bo potreboval drug test, zato se bo moral samotestirati. Časa za samotestiranje pa v četrtek ne bo," je dejal Šušmelj.

Ravnatelj Gimnazije Nova Gorica Andrej Šušmelj je za STA povedal, da večjih težav ob začetku samotestiranja ni bilo, si pa nabirajo izkušnje, kaj bi lahko izboljšali, kje so ozka grla, kje lahko pospešijo in kje poenostavijo postopek, da bi vzel čim manj časa.

Gimnazijo Nova Gorica obiskuje 625 dijakov, zato je vedno nekaj tudi težav zaradi karanten ali obolelosti. Najhuje je bilo prejšnji teden, ko je bila v karanteni kar tretjina razredov, je povedal Šušmelj. Sicer pa so šola z enim od najvišjih deležev cepljenih zaposlenih, precej je cepljenih tudi dijakov.

Tudi v Gimnaziji in srednji šoli Kočevje je samotestiranje dijakov po besedah ravnatelja Tomaža Markoviča steklo brez težav. "Bili smo kar presenečeni, da je vse steklo tako gladko in upamo, da bo tako tudi v prihodnje," je dejal. Dejstvo, da večjih težav ni bilo, med drugim pripisuje temu, da se je večina dijakov že navajena samotestirati.

Podatke o tem, koliko dijakov ni bilo navzočih na samotestiranju, ker mu nasprotujejo ali pa mu nasprotujeju njihovi starši, še zbirajo. "Glede na število dijakov, ki so se udeležili samotestiranja, pa ocenjujem, da gre za posamezne primere," dodaja.

Več utrinkov v fotogaleriji Luke Dakskoblerja spodaj.