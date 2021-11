ZDA prepovedale vstop predsedniku Nikaragve

Sankcije so uvedli zaradi zatiranja opozicije pred volitvami

Daniel Ortega

ZDA so v torek prepovedale vstop predsedniku Nikaragve Danielu Ortegi, podpredsedniku države, celotni vladi in prvi dami Rosario Murillo. Sankcije so uvedli zaradi zatiranja opozicije pred volitvami 7. novembra, ko je Ortegov režim aretiral skoraj 40 vodilnih predstavnikov opozicije.

ZDA so skupaj z mednarodno skupnostjo volitve, na katerih je predvidljivo s 75 odstotki glasov zmagal 76-letni Ortega, razglasile za nelegitimne. "Zatiranja in zlorabe Ortegove vlade in tistih, ki jo podpirajo, so nas prisilile v ta ukrep," je sporočil predsednik ZDA Joe Biden.

"Nedemokratična in avtoritarna dejanja Ortegove vlade so ohromila volilni proces in državljanom Nikaragve odvzela pravico, da izberejo svoje voditelje na svobodnih in poštenih volitvah," je še sporočil Biden. Njegova vlada je že v ponedeljek uvedla finančne sankcije proti državnim uradnikom Nikaragve.

Podobne ukrepe sta sprejeli med drugim Kanada in Velika Britanija.

Levičar Ortega je vladal Nikaragvi od leta 1979 do leta 1990, potem ko je z gverilsko vojsko strmoglavil režim diktatorja Anastasia Somoze, ki je imel podporo ZDA. Na oblast se je vrnil leta 2007 in se je oklepa še naprej.

Državni kongres, ki je pod njegovim nadzorom, ga je v torek pozval, naj državo umakne iz Organizacije ameriških držav (OAS), ki je prejšnji teden sklenila, da volitve niso bile poštene, pravične ali pregledne in nimajo demokratične legitimnosti.

Tudi EU je prejšnji teden sklenila, da je Nikaragva sedaj uradno popolnoma avtokratična država. Ortega je potem izjavil, da EU in Španijo posebej vodijo fašisti in nacisti.

