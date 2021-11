Cena kvadrata rabljenega stanovanja v Ljubljani: 2.800 in 3.700 evrov

Izšlo je novo poročilo GURS za prvo polletje letos

© pxfuel.com

»V prvem polletju 2021 so se glede na polletje prej cene stanovanjskih nepremičnin zvišale za okoli osem odstotkov, kar je pomenilo najvišjo polletno rast cen od časov pred krizo nepremičninskega trga leta 2008,« piše danes izdano polletno poročilo o nepremičninskem trgu, ki ga pripravlja Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS).

Število sklenjenih kupoprodajnih poslov je bilo v prvem polletju le malo manjše kot v drugi polovici lanskega leta oziroma kot v prvi polovici »pred-kovidnega« leta 2019. »Cene stanovanjskih nepremičnin pa so občutno poskočile,« piše.

Na rekordno rast je vplivala predvsem rekordna rast cen stanovanj v večstanovanjskih stavbah v največjih mestih - cene stanovanj na Obali oziroma v Kopru, Kranju, Celju in Mariboru so poskočile za 10 do 12 odstotkov, v Ljubljani pa je bila rast 6-odstotna. V Ljubljani so sicer cene stanovanj rekordno zrasle leta 2018 (15 odstotkov na letni ravni), dodaja poročilo.

V kontekstu cen naj opozorimo, da povprečna mesečna neto plača v RS po zadnjih podatkih Statističnega urada znaša 1.228,05 evra.

Povprečna mesečna neto plača v RS po zadnjih podatkih Statističnega urada znaša 1.228,05 evra.

In kaj za cene v praksi pomeni 6-odstotna rast cen v Ljubljani, ki ohranja primat najvišjih cen stanovanj? »Srednja cena rabljenega stanovanja (mediana) v glavnem mestu je bila potem, ko je v drugi polovici leta 2020 prvič v zgodovini presegla 3.000 €/m2, v prvi polovici letošnjega leta že krepko nad to mejo (3.250 €/m2). Večina stanovanj se je sicer prodala po ceni med 2.800 in 3.700 €/m2,« poroča GURS. In nadaljuje: »Po do sedaj evidentiranih podatkih je v letošnjem prvem polletju najvišjo relativno ceno, prek 7.200 evrov na kvadratni meter uporabne površine, doseglo stanovanje v novozgrajenem vila bloku na Viču. To stanovanje je bilo tudi absolutno najdražje, saj je kupec zanj skupaj s parkirnim prostorom odštel okoli 850.000 evrov. Relativno najdražje rabljeno stanovanje je bilo prodano v Centru za skoraj 6.800 €/m2, absolutno najdražje pa za Bežigradom za 570.000 evrov.«

Visoko rast cen stanovanjskih nepremičnin po eni strani poganja veliko povpraševanje, ki ga vzpodbujajo nizke obrestne mere in dostopnost denarja, po drugi strani pa omejena ponudba novogradenj.

»Na višanje cen stanovanjskih nepremičnin vse bolj vplivajo tudi vse višje cene zemljišč za gradnjo, posredno pa tudi rast gradbenih stroškov, ki je posledica globalnega zviševanja cen transporta in gradbenih materialov zaradi pandemije,« navaja poročilo GURS.

In napoved? »Praktično povsod po Sloveniji ponudba novih stanovanj, kljub temu da na trg postopoma prihaja vse več novogradenj, še vedno zaostaja za povpraševanjem. Zaustavitve rasti cen stanovanjskih nepremičnin pa ni pričakovati dokler ponudba novih stanovanj ne bo presegla povpraševanja in se ne bo čas njihove prodaje bistveno podaljšal oziroma dokler se ne bodo začele kopičiti zaloge neprodanih stanovanj. Zaenkrat se večina novozgrajenih stanovanj v največjih mestih in turističnih krajih, kljub rekordnim cenam, še vedno proda preden so zgrajena,« še ugotavljajo v Geodetski upravi RS.