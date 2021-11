Tonin kupil vojaško letalo za 72 milijonov evrov

V Levici nakup letala vidijo kot "hlapčevanje Nato paktu"

Matej Tonin, minister za obrambo RS

Minister za obrambo Matej Tonin je v sredo v okviru delovnega srečanja v Rimu z italijanskim kolegom Lorenzom Guerinijem podpisal dogovor o sodelovanju med ministrstvoma za obrambo Slovenije in Italije na področju letalstva. Temelj tega sporazuma je nakup taktičnega transportnega letala C-27J Spartan.

Ministra sta sklenila izvedbeni dogovor med ministrstvoma o nakupu tega letala. Podpis bo slovenskemu ministrstvu omogočil tako nakup letala od italijanskega ministrstva kot tudi dolgoročno sodelovanje s celovitim pristopom za zagotavljanje zmogljivosti vojaškega zračnega transporta z letalom C-27J, so zapisali na slovenskem ministrstvu.

Vrednost podpisanega izvedbenega dogovora znaša približno 72 milijonov evrov z vključenim DDV, pri čemer je osnovna cena letala 48 milijonov evrov, cena dodatnih modulov pa znaša 11 milijonov evrov. Gre za tovorni modul, module za prevoz oseb, za prevoz okuženih oseb, za prevoz lažje in težje poškodovanih s spremljanjem življenjskih funkcij ter modul za gašenje požarov. V skupno ceno so vključeni tudi "logistična podpora, rezervni deli, usposabljanje posadk, uporaba simulatorjev, tehnična dokumentacija in končno certificiranje", pojasnjujejo na Morsu.

"Letalo Spartan C-27J ne bo služilo le potrebam Slovenske vojske, ampak celotni Sloveniji, državljankam in državljanom, za različne namene od medicinskih namenov do naravnih nesreč. Z letalom zagotavljamo svojo suverenost in neodvisnost, obenem pa ga bomo lahko delili tudi z drugimi državami," je po podpisu povedal minister Tonin.

Več informacij o izvedbenem dogovoru in o letalu bosta na virtualni novinarski konferenci v četrtek ob 12. uri posredovala generalni direktor direktorata za logistiko na ministrstvu Uroš Korošec in poveljnik 15. polka vojaškega letalstva Slovenske vojske, polkovnik Janez Gaube, so po podpisu še zapisali na Morsu.

Taktično transportno letalo bo po glede na navedbe ministrstva na njihovi spletni strani "omogočalo premik vojaških sil na območje delovanja, vzdržljivost teh sil pri opravljanju bojnih ali humanitarnih nalog ter medicinsko evakuacijo pripadnikov vojske in evakuacijo slovenskih državljanov, vključno z reševanjem izoliranega osebja vojske".

Njegov največji dolet je 5852 kilometrov. Z njim bodo lahko prepeljali do 60 pripadnikov Slovenske vojske ali tovor s težo do 11,3 tone. Največja hitrost, ki jo lahko doseže, pa je 602 kilometra na uro.

Projektna skupina je tip letala izbrala že konec lanskega leta, a je postopek nabave zastal. Ustavno sodišče je namreč januarja letos začasno zadržalo izvajanje zakona o investicijah v Slovensko vojsko, ki vključuje tudi nakup letala, do končne odločitve o skladnosti zakona z ustavo. Ko je v postopku za presojo ustavnosti, ki ga je zahteval koordinator Levice Luka Mesec, odločilo, da zakon ni v neskladju z ustavo, se je postopek nakupa lahko nadaljeval.

V Levici nakup letala vidijo kot "hlapčevanje Nato paktu". Po njihovi oceni gre za še eno v seriji pogodb za nesmiselne nakupe orožja, ki jih namerava Tonin podpisati še pred koncem svojega mandata. Stroški teh nabav pa bodo bremenili vse prihodnje vlade in državni proračun še nadaljnjega pol desetletja, so zapisali.