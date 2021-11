»Ni dovolj, da zlorabe preprečujemo, do zlorab ne sme priti«

Ob evropskem dnevu za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo

Danes obeležujemo evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo. Na ministrstvu za pravosodje so ob dnevu opozorili, kako pomembno in nujno je, da zaščitimo otroke in izboljšamo njihov položaj v pravosodju in predstavili projekt Hiša za otroke, namen katerega je zaščita otrok, ki so žrtve spolnih zlorab.

Namen projekta Hiša za otroke je zaščita otrok žrtev zlorabe s pomočjo strokovnjakov, kot tudi čim manj travmatično zbiranje dokazov ter čim hitrejše kaznovanje storilcev kaznivih dejanj, so sporočili z ministrstva za pravosodje.

"Zavržna nadvlada odrasle osebe nad otrokom ni sprejemljiva."

"Boj proti spolnemu nasilju nad otroki je in mora biti skupna prednostna naloga v Evropi in širše. Ni dovolj, da zlorabe preprečujemo, do zlorab ne sme priti. Zavržna nadvlada odrasle osebe nad otrokom ni sprejemljiva," so opozorili na ministrstvu in dodali, da mora cilj v naši družbi postati nič spolno zlorabljenih otrok.

Na ministrstvu so poudarili, da vsak otrok potrebuje svoj svoj krog zaupanja, ki vključuje družinske člane, družinske prijatelje, športne trenerje, mentorje, verske delavce in druge odrasle, ki so v tesnem stiku z otrokom. Več kot 80 odstotkov zlorab otrok se namreč zgodi v krogu zaupanja, ki ga prelomi odrasla oseba. Epidemija covida-19 je tako še povečala stisko otrok, saj milijoni doma niso popolnoma varni. Veliko primerov ostaja prezrtih zaradi pomanjkanja prijav, so še opozorili.