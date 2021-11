Trditev ministra Hojsa (spet) ne drži

Trditev ministra Aleša Hojsa, da pravilnik v točki 6.2 daje policiji navodila, kako naj obvešča RTV, ne drži. RTV Slovenija objavlja sporočila policije, toda novinarji morajo razkrivati tudi morebitne napake v delovanju policije, navaja pravilnik.

Tvit ministra Hojsa

© Twitter

»Pravilnik o poklicnih standardih RTV Slovenije je podpisal nekdanji šef komunistične partije,« je 7. novembra tvitnil minister za notranje zadeve Aleš Hojs. Zatrdil je, da pravilnik v točki 6.2 daje navodila policiji, kako naj obvešča novinarje RTV, novinarjem pa narekuje, »kako delati triažo teh informacij«.

Pravilnik o poklicnih standardih RTVS je leta 2000 sprejel svet zavoda, podpisal pa ga je takratni predsednik sveta Janez Kocijančič. Po podatkih državnega arhiva je ta opravljal številne politične funkcije, ni pa bil predsednik komunistične partije oziroma predsednik predsedstva zveze komunistov Slovenije (ZKS), kot je tvitnil Hojs. Na arhivu so sicer pojasnili, da je bil po osamosvojitvi predsednik Združene liste socialnih demokratov (ZLSD), naslednice ZKS.

Pravilnik v točki 6.2 ureja odnose med RTVS in slovensko policijo. V njem denimo piše, da mora javni zavod javnosti pomagati z objavljanjem sporočil policije, na primer policijskih poizvedb in tiralic ter opozoril o težavah v prometu in o izrednih razmerah.

