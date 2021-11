Preboleli. Cepljeni. Trupla.

Tudi v Nemčiji poznajo nasprotnike cepljenja, v hribovitih predelih Saške, Turingije in Bavarske jih živi še posebej veliko. Število okuženih tam zdaj raste v vratolomne višine, ljudje pa umirajo na oddelkih za intenzivno nego.

Komaj je predsednik saške vlade Michael Kretschmer obvestil javnost o zaostritvah, so se njegovi rojaki odzvali zelo prizadeto. »Kretschmer, ti bi bil rad Saščan? Obnašaš se kot kaka zahodnjaška svinja!« je pisalo na transparentih, ki so jih dvignili med drugoligaško nogometno tekmo.

Profesor Michael Bauer, specialist intenzivne medicine, je več kot stokrat zrl smrti v oči. Na svojem covidnem oddelku na Univerzitetni kliniki v Jeni je doslej zdravil 370 hudih bolnikov, takšnih, pri katerih so delovanje srca in pljuč morale prevzeti naprave. Kdor preživi to nekajtedensko mučenje, ni nikoli več enak, je povedal profesor. »In štirim desetinam ni uspelo premagati bolezni.«