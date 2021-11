»Primerjava ukrepov s fašizmom je nesprejemljiva«

Hrvaški predsednik Milanović je avstrijsko vlado razburil z izjavo u ukrepih, ki "spominjajo na 30. leta 20. stoletja"

Avstrijsko zunanje ministrstvo je zaradi izjav hrvaškega predsednika Zorana Milanovića med njegovim obiskom v Vatikanu v sredo na pogovor poklicalo hrvaškega veleposlanika na Dunaju Danijela Glunčića. Milanović je v ponedeljek avstrijske epidemiološke ukrepe primerjal z metodami iz 30. let prejšnjega stoletja.

Avstrijski mediji so poročali, da je Milanovićeva izjava razburila avstrijsko diplomacijo. "Primerjava ukrepov v boju proti pandemiji covida-19 s fašizmom je nesprejemljiva. Naša odgovornost je zaščititi ljudi v Avstriji. To odgovornost tudi izpolnjujemo," so sporočili z avstrijskega zunanjega ministrstva.

Državni sekretar na avstrijskem zunanjem ministrstvu Peter Launsky-Tieffenthal je potrdil, da so hrvaškemu veleposlaniku v Avstriji prenesli začudenje nad Milanovićevimi izjavami, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.

Glunčić je za hrvaško tiskovno agencijo Hina potrdil, da so ga v sredo pozvali na avstrijsko zunanje ministrstvo, pogovorov pa ni želel komentirati.

Milanović je na srečanju z novinarji v Vatikanu avstrijsko odločitev o zaprtju javnega življenja za necepljene označil za neumnost. "V Avstriji je danes prepovedano necepljenim, da bi zapustili domove. Je to znanost ali so to metode, ki spominjajo na 30. leta 20. stoletja?" je izjavil hrvaški predsednik po srečanju s papežem Frančiškom.

Zaradi hitrega naraščanja okužb so v Avstriji v ponedeljek zaprli javno življenje za ljudi, ki niso cepljeni oziroma niso preboleli covida-19. Domove lahko zapustijo le za nakup živil, obisk pri zdravniku ali odhod na delovno mesto.

