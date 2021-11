Ne zato, ker ste ženska, temveč zato, ker ste izjemno slaba ministrica

Ministrica Simona Kustec je dokaz, da ženske kvote v politiki ne pomenijo dejansko boljših politik

Simona Kustec, ministrica za izobraževanje

"Zavračam vse očitke interpelacije, tudi na podlagi dejstva, da kritike mojega dela s strani leve opozicije slonijo na mehanizmih, kako utišati žensko, je ne jemati resno in jo poniževati z žaljivkami," je v zagovoru interpelacije poudarila Simona Kustec.

Gospa Simona Kustec, kritike vašega dela ne slonijo na dejstvu, da ste ženska. Kritike vašega dela slonijo na dejstvu, da ste izjemno slaba ministrica. Niso vse ženske v enakem položaju. Vi imate moč in oblast, s katero pride tudi odgovornost. Odgovornost, da svoje delo opravite. In vi delate slabo. Bolj natančno, svojega dela sploh ne opravljate. Presojamo vas po vašem delu in vsebini in - vsi očitki, ki so danes uperjeni v vas, bi bili enaki, tudi, če bi bili moški.

Simona Kustec, niste žrtev patriarhalne družbe. Ste stroj, ki jo pogajanja.

Ste ministrica, ki je dopustila, da so nakupovalna središča ostala odprta dlje kot šole. Ste ministrica, ki je odgovorna za ogromen porast duševnih stisk mladih.

Ste ministrica, ki ravnatelje in ravnateljice ne seznanja z novimi pogoji dela in spravlja v izjemno težko pozicijo številne pedagoge in pedagoginje.

Ste ministrica, ki deluje koruptivno.

Ste ministrica, ki ja dopustila, da so z učnega procesa izpadli številni otroci z depriviligiranih družin. Ker niso imeli računalnikov. Ker niso imeli opreme. Ker njihovi starši doma niso govorili slovensko.

Ste ministrica, ki je poleti rajši skočila na Olimpijske igre, pozimi v Pariz, kot da bi se soočala z grozljivo situacijo v državi.

Ste ministrica, ki molči.

Ste ministrica praznih floskul.

Ste ministrica, ki uničuje visokošolstvo.

Ste ministrica, ki je zafrknila praktično vse.

Ste pa tudi ministrica, ki je poskrbela za poglabljanje razlik med spoli. Glede na raziskavo, ki smo jo opravili v Inštitutu so ženske med epidemijo večino šolskega dela vzele nase.Glede na raziskavo, ki smo jo opravili v Inštitutu se je ženskam med epidemijo zmanjšal prihodek. Glede na raziskavo, ki smo jo opravili v Inštitutu 8. marec se je psihično stanje v gospodinjstvih poslabšalo.

Kako si drznete govoriti o tem, da kritike vašega dela slonijo na mehanizmih utišanja žensk? Tiho ste bili, ko je vaš predsednik vlade Teo Jarc pošiljal v psihiatrično bolnišnico. Tiho ste bili, ko je vaš predsednik vlade novinarkam govoril prostitutke. Tiho ste bili, ko so se poslanci vaše vlade odpravljali na shode proti splavu. Tiho ste bili, ko se ljudje na pozicijah moči žalili nevladne organizacije. Ker vam je v resnici vseeno za pravice žensk. Ker se vam v resnici gre samo za vas in za vašo moč.

Pravzaprav ste dokaz, zakaj ženske kvote v politiki ne pomenijo dejansko boljših politik, važna je samo njihova vsebina. Ker presojamo po vsebini, bi vam očitali isto tudi, če bi pripadali katerikoli drugi parlamentarni stranki. Tudi, če ne bi bili del te vlade. In da rečete, kar ste rekli danes: »Moje prihodnje delo bo enako dosedanjemu, za dobro otrok in mladih, interpelaciji in virusu navkljub,« je to samo še en dokaz, da morate oditi.

P.S.: Takšno izmotavanje na to, da ste ženska je pa zelo nespoštljivo tudi do vseh tistih žensk, ki so zaradi svojega spola dejansko v podrejenem položaju.

Inštitut 8. marec