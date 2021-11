VIDEO: Protest proti obveznem cepljenju, ki bo pričel veljati februarja

Avstrijska vlada bo v ponedeljek ustavila javno življenje. Zaprtje se bo samodejno končalo 13. decembra, za necepljene bo veljalo še naprej. Februarja država uvaja obvezno cepljenje za vse.

-bUbDsi53Dw

V središču Dunaja se je včeraj na protestu proti ukrepom zaradi novega koronavirusa ter napovedanemu obveznemu cepljenju zbralo okoli 35.000 ljudi. Protest je potekal na pobudo skrajno desnih svobodnjakov (FPÖ), čeprav na njem ni njihovega vodje Herberta Kickla, ki je okužen s koronavirusom.

Protestniki so vzklikali "Svoboda!", številni pa v nasprotju s pravili, ki veljajo v Avstriji, niso nosili mask tipa FFP2. Nekateri so nosili zvezde, kakršne so v času nacizma morali nositi Judi, na njih pa piše "necepljen". Opaziti je bilo tudi plakate z napise "Tako se je začelo leta 1938" ter takšne, ki enačijo kanclerja Alexandra Schallenberga z nacističnim zdravnikom Josefom Mengelejem.

Po ocenah policije se je zbralo okoli 35.000 ljudi, med njimi naj bi bili po navedbah policije tudi neonacisti in druge znane osebe iz vrst skrajne desnice.

Prišlo je tudi do izgredov, nekateri protestniki so v policiste metali steklenice. Policija je najmanj deset oseb pridržala. "Ozračje je razgreto," je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA dejal tiskovni predstavnik policije.

Po poročanju medijev je za red na shodu skrbelo okoli 1300 policistov.

V avstrijski prestolnici je bil zaradi protesta oviran promet. Protestniki so sicer prišli na Dunaj iz vse Avstrije.

Vodja svobodnjakov Kickl je protestnike nagovoril preko videopovezave in jih pozval k uporu. Kickl je že v preteklih dneh ostro kritiziral vladno strategijo, češ da iz Avstrije dela diktaturo.

Zaradi "hitrega širjenja epidemije" je avstrijska vlada sklenila, da bo v ponedeljek začela veljati ustavitev javnega življenja. Že prejšnji teden so sicer javno življenje ustavili za vse, ki niso prebolevniki ali cepljeni.

Po prvih desetih dneh bodo ta ukrep proučili, zaprtje pa se bo samodejno končalo 13. decembra. Zaprtje javnega življenja za necepljene pa bo veljalo še naprej.

Obenem bo v Avstriji od 1. februarja obvezno cepljenje proti covidu-19. V celoti je trenutno cepljenih 66 odstotkov prebivalcev države.

pINpKmDM_yM

oYqKG7vFdnI

oJeP3-350xQ

NYEBUYzH67U

hUTRfSSZaQk