ZDA in Rusija bosta združili moči

Skupaj na Venero

Venera

© JAXA / ISAS / DARTS / Kevin M. Gill

Rusija namerava skupaj z ZDA raziskovati Venero. Državi sta namreč sklenili dogovor o skupni misiji. Kot je pojasnil vodja ruske vesoljske agencije Roskozmos Dmitri Rogozin, se je naloge zaradi gospodarskih in tehničnih izzivov lažje lotiti skupaj, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Z Američani smo se dogovorili o skupni misiji na Venero," je dejal Rogozin v intervjuju z novinarjem Vladimirjem Solovjovom na spletnem videoportalu YouTube.

"Take probleme je lažje rešiti skupaj z uporabo skupnih talentov in znanstvenikov," je dodal. Po njegovih besedah so interes glede tega izkazale tudi ZDA.

Časovnice glede misije ni razkril.

Najbližja soseda Zemlje Venera po velikosti podobna našemu planetu, površina pa je obdana z gostimi oblaki, zaradi učinka tople grede je na površini za več sto stopinj Celzija topleje.

Rusija je napovedala misijo na Venero lani, izvedli pa bi jo med letoma 2027 in 2029.