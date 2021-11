Napad na prostore Levice

Politična stranka tarča napada v Mariboru

Razbito steklo

© Levica Maribor / Facebook

Ponoči so neznanci poškodovali izložbeno okno in nabiralnik v pisarni Levice Maribor na Vodnikovem trgu v Mariboru. Napad na Levico v Mariboru je drugi v manj kot treh letih, so sporočili.

"Storilca ne poznamo, prav tako ne poznamo njegovih motivov," so zapisali in dodali, da so okna sosednjih prostorov ostala nepoškodovana, zato sklepajo, da je bila "tarča napada politična stranka Levica".

Napad so zabeležili tudi leta 2019.

