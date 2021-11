Slovenija Hrvaški posoja več deset tisoč odmerkov cepiva Pfizer

Slovenska vlada pravi, da je namen posojila cepiva humanitarna pomoč Hrvaški, ki v zadnjem času beleži velik porast interesa za cepljenje

Vlada je na dopisni seji odločila, da Hrvaški na njeno zaprosilo za 40.000 odmerkov cepiva proti covidu-19 proizvajalca Pfizer/BioNTech posodi 40.950 odmerkov tega cepiva.

Kot so sporočili danes, se bo posojilo izvedlo v obliki dvojne donacije - prve s strani Slovenije Hrvaški ter druge v obliki vračila cepiva s strani Hrvaške Sloveniji, in sicer najkasneje do 31. decembra.

Da izvršita vse potrebno za izvedbo donacije, je vlada naložila ministrstvu za zdravje in Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Ministra za zdravje je vlada pooblastila za podpis pogodbene dokumentacije med Slovenijo in Hrvaško ter podpis najave donacije proizvajalcu cepiva, družbi Pfizer/BioNTech. NIJZ pa bo medtem poskrbel za pripravo cepiva na prevoz, izročitev prevzemniku in vse aktivnosti v zvezi z logistiko, so sporočili.

Vlada je še navedla, da je namen posojila cepiva humanitarna pomoč Hrvaški, ki v zadnjem času beleži velik porast interesa za cepljenje.

Na Hrvaškem so namreč zaradi poslabšanega epidemiološkega stanja minuli teden uveljavili pogoj PCT za javni sektor. Potrdilo o prebolelosti, cepljenju proti covidu-19 ali testiranju na okužbo morajo imeti poleg zaposlenih tudi uporabniki storitev državnih in javnih ustanov.

Hrvaški časnik Jutarnji list medtem danes poroča, da je Hrvaška prek pobude Covax donirala 490.000 odmerkov cepiva proizvajalca AstraZeneca, med drugim v Butan, Vietnam, Ruando in na Kosovo.

Donacije naj bi izvedli v trenutkih, ko je bilo cepljenje na Hrvaškem v zastoju in je bila poraba cepiv manjša. Da ne bi cepivu potekel rok uporabe, so ga proizvajalci namesto na Hrvaško poslali neposredno v druge države, še piše časnik.