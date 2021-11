Venezuela: Maduro zmagal na regionalnih volitvah

Kandidati, povezani z vladajočimi socialisti, so osvojili kar 20 od skupno 23 guvernerskih mest, tudi v prestolnici Caracas

Nicolas Maduro

© Fabio Rodrigues Pozzebom/ABrr

Vlada venezuelskega predsednika Nicolasa Madura je v nedeljo dosegla pomembno zmago na regionalnih volitvah. Kandidati, povezani z vladajočimi socialisti, so osvojili kar 20 od skupno 23 guvernerskih mest, tudi v prestolnici Caracas, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Volilna udeležba je bila sicer precej nizka. Glas je oddalo le okoli 42 odstotkov volilnih upravičencev. Doslej so prešteli okoli 90 odstotkov glasovnic.

Vnovič razdeljena opozicija je gledano na državni ravni doživela hud poraz. Opozicijski kandidati so sicer zmagali v treh zveznih državah. Med njimi je tudi z nafto bogata Zulia, kjer leži tudi drugo največje mesto Maracaibo.

Venezuelska opozicija se sicer skuša znova poenotiti pred volitvami, ki so napovedane za leto 2024. Vladajoči socialisti pa skušajo pomiriti mednarodno skupnost in odpraviti mednarodne sankcije.

Tokratne volitve v Venezueli so spremljali tudi opazovalci iz Evropske unije, kar je prvič po 15 letih. Svoje ugotovitve naj bi sporočili v torek, napoveduje AFP.

"Lep triumf, lepa zmaga," je rezultate komentiral Maduro, čigar vlade sicer več držav, med njimi tudi članic EU, ne priznava zaradi domnevno spornih volitev leta 2017.

Na drugi strani pa je eden od opozicijskih voditeljev Henrique Capriles že nakazal, da je bila tudi ta volilna zmaga dosežena s prevaro. "Maduro in njegova stranka so naročili volilni komisiji, naj ne zapre volišč, kjer ni bilo volivcev. Notri so dali glasove, ki ne obstajajo," je zapisal na Twitterju.

bzl08ejd-Is

Bu_woDGt144