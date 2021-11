»Kako bi lahko bil povezan z vlado, katere ekstremistični mediji me ves čas uničujejo?«

Iranski režiser Asghar Farhadi, dvakratni dobitnik oskarja, je ostro napadel oblasti v Teheranu in dejal, da na naslednji podelitvi oskarjev ne bo zastopal Irana

Iranski režiser Asghar Farhadi, dvakratni dobitnik oskarja, je ostro napadel oblasti v Teheranu in zagrozil, da na naslednji podelitvi prestižnih nagrad oskar ne bo zastopal Irana. Farhadi, ki živi med Iranom in tujino, je svoj zadnji film Junak posnel v iranskem mestu Širaz, piše francoska tiskovna agencija AFP.

"Kako bi lahko bil povezan ... z vlado, katere ekstremistični mediji me zadnja leta ves čas uničujejo, marginalizirajo in stigmatizirajo?" je zapisal na svojem Instagram profilu.

"Nazorno sem izrazil svoje stališče glede trpljenja, ki ga (država) že leta povzroča narodu," je zapisal in spomnil na zatrtje demonstracij januarja 2017 in novembra 2019, "okrutno diskriminacijo" žensk ter ravnanje vlade v času pandemije covida-19.

"Če je iranska prijava mojega filma ljudi napeljala na misel, da sem pod vašo zastavo, jasno izjavljam, da ne vidim problema, da odločitev zavrnem" je navedel Farhadi in izključil kakršnokoli dvoumnost glede svojega stališča.

Oblasti pa je po pisanju AFP režiser nagovoril z besedami: "Nikoli nisem čutil niti najmanjše naklonjenosti do vaše naravnanosti in nazadnjaškega razmišljanja, (čeprav) do zdaj nisem še nikoli spregovoril o preganjanju, zaradi katerega sem trpel." Spomnil je, da so mu na letališču večkrat zasegli potni list in ga zaslišali.

Njegov film Ločitev iz leta 2011 je prejel oskarja in zlati globus za najboljši tujejezični film. Leta 2017 je prejel drugega tujejezičnega oskarja za film Trgovski potnik.

Farhadijev zapis je po pisanju AFP v iranskih časopisih naletel na mešane odzive. "Nagrade na festivalih in finančni vložki iz tujine so očitno spremenili Farhadija (in ga spodbudili), da je prikazal mračno in umazano podobo Irana," je zapisal konservativni časnik Kayhan.

Reformistični časnik Shargh je ustvarjalcu stopil v bran: "Farhadijeva podoba ne ustreza niti tistim, ki ga hvalijo, niti njegovim kritikom v Iranu. Poleg tega je vedno jasno izražal svoja stališča glede družbenopolitičnih vprašanj."

Film Junak bo v ameriških kinematografih na ogled predvidoma januarja, še isti mesec bo na voljo na Amazon Prime. Film je bil v sekciji Predpremiere prikazan na 32. ljubljanskem mednarodnem filmskem festivalu - Liffe.

