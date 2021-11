»Pristransko poročanje državnih medijev bi lahko vplivalo na volitve«

Strokovnjakinja ZN je pozvala Orbanovo vlado, naj pred volitvami prihodnje leto zagotovi nepristransko poročanje državnih medijev

Slovenski premier in predsednik SDS Janez Janša in madžarski premier Viktor Orban sta tesna zaveznika in politična sopotnika

© Borut Krajnc

Strokovnjakinja ZN je pozvala Madžarsko, naj pred volitvami prihodnje leto zagotovi nepristransko poročanje državnih medijev. Madžarski premier Viktor Orban, ki je na oblasti od leta 2010, je transformiral javne medije v propagando, medtem ko so njegovi zavezniki širili mrežo zasebnih medijev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Vidim izkrivljeno medijsko krajino na Madžarskem, kjer se pod vprašaj postavlja pluralnost, neodvisnost in raznolikost medijev," je sporočila posebna poročevalka ZN za svobodo izražanja Irene Khan.

"Zato je pomembno, da se v kontekstu volitev zagotovi pravično poročanje in dostop za vse kandidate na pravični in enaki osnovi ter da državna javna služba ohranja nepristranski pristop do različnih strank in kandidatov," je dodala na novinarski konferenci.

Strokovnjakinja ZN je še opozorila, da je na Madžarskem zaradi medijske zakonodaje in praks oteženo sodelovanje vseh kandidatov v razpravah, ki pa so po njenem mnenju nujne za demokratične, pravične in svobodne volitve.

Na Madžarskem bodo aprila potekale parlamentarne volitve, na katerih ankete napovedujejo tesen izid in zmaga Orbanove stranke Fidesz ni zagotovljena.