»Zelo jasno sporočilo o vlogi cepiv, ker so dokazi jasni«

Evropska komisarka za zdravje Stela Kiriakides je poudarila, da ostaja cepljenje najučinkovitejše orodje za zaščito pred covidom-19

Stela Kiriakides

© Pietro Naj-Oleari / Flickr

Evropska komisarka za zdravje Stela Kiriakides je poudarila, da ostaja cepljenje najučinkovitejše orodje za zaščito pred covidom-19, in opozorila na zaskrbljujoče naraščanje okužb v Evropi. Evropski poslanci pa so v razpravi na plenarnem zasedanju v Strasbourgu pozvali k tesnejšem usklajevanju ukrepov med državami članicami.

"Rada bi poslala zelo jasno sporočilo o vlogi cepiv, ker so dokazi jasni - cepljenje deluje in ostaja najučinkovitejše orodje, ki ga imamo za zaščito ljudi," je dejala Kiriakides v Evropskem parlamentu.

Zahvaljujoč učinkovitim cepivom, odobrenim v EU, kljub prevladujoči zelo nalezljivi različici novega koronavirusa delta še naprej preprečujemo smrtne primere zaradi covida, je povedala.

Komisarka je pri tem opozorila na zaskrbljujoče hitro naraščanje števila primerov covida v zadnjih tednih po Evropi, ki je več kot očitno sredi novega vala pandemije. "Sedaj se soočamo s pandemijo, ki jo poganjajo predvsem necepljeni," je menila in opozorila na problem obotavljanja s cepljenjem pri ljudeh.

Komisarka je spregovorila tudi o uporabi evropskega digitalnega covidnega potrdila v članicah, pri čemer je posvarila pred razdrobljenostjo, zato je tesno usklajevanje po njenem ključnega pomena. Komisija pripravlja posodobitev priporočil državam članicam glede prostega gibanja znotraj EU, ki bodo predstavljena v tem tednu, prav tako bo predlagala posodobitev priporočil o potovanjih v unijo, je pojasnila.

"Cepljenje ostaja še naprej ključno orožje v naši orožarni," je še poudarila v razpravi, ki je bila posvečena usklajevanju ukrepov držav članic v luči naraščanja okužb v EU.

Tudi več poslancev je v razpravi izpostavilo potrebo po tesnejšem usklajevanju in sodelovanju med članicami pri sprejemanju ukrepov za spopadanje s pandemijo.

Pri tem je bilo slišati opozorila pred pretiranim zaostrovanjem, pri čemer so nekateri poslanci omenili Avstrijo, ki je napovedala obvezno cepljenje proti covidu-19. Taki ukrepi bodo po njihovem mnenju samo še poslabšali položaj, so opozorili in pri tem spomnili na izgrede ob protestih v nekaterih evropskih državah konec minulega tedna. Cepljenje bi moralo biti izbira in ne prisila, so menili.

Kiriakides se je strinjala, da sta tesno usklajevanje in sodelovanje pomembna. Je pa pri tem opozorila, da ni moč vsiliti usklajevanja na področju, ki je v pristojnosti držav članic. Na področju zdravja ne gre le za usklajevanje med dvema stranema, ampak med 27 članicami, je opozorila. Pozvala je k dogovoru glede vzpostavitve evropske zdravstvene unije, v okviru katere se bodo države skupaj odzivale na morebitne prihodnje zdravstvene krize.

Zaradi hitrega naraščanja okužb v EU je tudi Evropski parlament prilagodil svoje delo. Tako bodo vsa glasovanja na plenarnem zasedanju ta teden potekala na daljavo, poslanci pa bodo lahko zasedanje spremljali bodisi fizično bodisi na daljavo.