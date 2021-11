Začetek glavne obravnave v sojenju Zoranu Jankoviću

Glavna obravnava v sojenju ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću in osmim soobtoženim. Tožilstvo jih preganja zaradi očitkov o oškodovanju evropskih sredstev in preslepitvi bank pri pridobivanju posojil za gradnjo športno-trgovskega centra v Stožicah.

Zoran Janković na sodišču pred leti, ko je nastopil kot priča v sojenju proti Bošku Šrotu in Igorju Bavčarju

© Borut Krajnc

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani bo po napovedih stekla glavna obravnava v sojenju ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću in osmim soobtoženim. Tožilstvo jih preganja zaradi očitkov o oškodovanju evropskih sredstev in preslepitvi bank pri pridobivanju posojil za gradnjo športno-trgovskega centra v Stožicah. Obtoženi krivde ne priznavajo.

Predobravnavni narok v zadevi je bil pred več kot letom in pol. Ob Jankoviću so krivdo zanikali soobtoženi nekdanji direktor Zavoda Tivoli Roman Jakič, Uroš Ogrin in Zlatko Sraka iz Grepa, nekdanji direktor Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice Samo Lozej, nekdanji gradbeni nadzornik pri družbi DCC svetovanje in inženiring Borut Skubic ter Milan Črepinšek iz družbe MCM inženiring. Tožilstvo preganja še Marka Kolenca iz občinskega oddelka za šport in direktorja projekta gradnje športnega parka Stožice Andreja Lavriča, ki se o krivdi takrat nista izrekla.

Specializirano državno tožilstvo naj bi obtožnico predstavilo danes, očitalo pa naj bi jim več kaznivih dejanj. Janković naj bi podpisal sporne pogodbe v višini 1,8 milijona evrov za domnevno fiktiven najem parkirišč v Stožicah. Po tem naj bi podjetje Grep, ki je gradilo Stožice, postalo kreditno sposobno in je lahko pri NLB leta 2010 najelo več kot 50 milijonov evrov kredita, občina pa naj bi s tem prišla do 9,4-milijonskega sofinanciranja iz državnega proračuna in evropskih sredstev.

Glavna obravnava v zadevi Stožice bo tako stekla več kot devet let po hišnih preiskavah. Prvi predobravnavni narok je bil razpisan decembra 2018, vendar pa so obtoženi najprej dosegli menjavo sodnice, nato pa je tožilstvo neuspešno poskušalo zadevo prenesti na drugo sodišče. Medtem naj bi oktobra lani zastaralo kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja poslovnih listin zoper pet Jankovićevih soobtoženih.