»Ustrelili so ga, ker se ni ustavil in govoril z njimi«

Državno tožilstvo trojice belopoltih sicer ni obtožilo rasizma, vendar pa je to storilo zvezno tožilstvo, ki jih je obtožilo zločina iz sovraštva

© pixabay.com

Obramba in tožilstvo sta v ponedeljek opravila sklepna nagovora poroti v sodnem procesu proti trem belcem, ki so lani februarja s poltovornjakom po predmestju Brinswicka v Georgii lovili temnopoltega 25-letnega Ahmauda Arberyja. Eden od njih ga je na koncu ustrelil in ubil.

Tožilka Linda Dunikoski je poroti povedala, da so ga lovili in napadli le zato, ker je bil temnopolt in je tekel po ulici. Zavrnila je sklicevanje na samoobrambo, saj Arbery ni bil oborožen. "Ne moreš prinesti puške na pretep. To ni pošteno. Ne morajo se sklicevati na samoobrambo, ker so sami začeli z neupravičeno agresijo," je povedala tožilka.

Arbery, ki je študiral elektrotehniko, je 20. februarja tekal po belem predmestju pristaniškega mesta Brunswick v Georgii, ko sta ga opazila oče in sin Greg in Travis McMichael in se zapodila za njim s svojim poltovornjakom.

Lov je opazil sosed William Bryan in se pridružil ter snemal dogajanje. Lokalna policija uvodoma ni ukrepala, dva meseca po Arberyjevi smrti pa je Bryanov posnetek končal na internetu in po javnem ogorčenju je primer prevzela državna policija Georgie.

Arbery, ki je študiral elektrotehniko, je 20. februarja tekal po belem predmestju pristaniškega mesta Brunswick v Georgii, ko sta ga opazila oče in sin Greg in Travis McMichael in se zapodila za njim s svojim poltovornjakom.

Vse tri so aretirali in jih med drugim obtožili umora. Odvetniki obtoženih so krivdo za smrt naprtili ubitemu, ker da je napadel oboroženega Travisa McMichaela. Napadel ga je sicer šele potem, ko so ga podili po cesti z avtomobilom, mu preprečili pot. Greg McMichael je lokalnim policistom povedal, da so ga ujeli kot podgano.

Obtoženi trdijo, da so ukrepali zaradi vrste vlomov v soseski in so bili prepričani, da je Arbery odgovoren zanje. Želeli so ga le pridržati do prihoda policije. Tožilka je dejala, da za to niso imeli nobenega dokaza, ampak le ugibanja na družbenih medijih. "Niso ga ustrelili, ker jih je ogrožal. Ustrelili so ga, ker se ni ustavil in govoril z njimi," je dejala tožilka.

Varnostne kamere so sicer posnele Arberyja v eni od nedokončanih hiš v izgradnji, vendar posnetki niso kazali, da bi kaj kradel ali uničeval. Odvetniki obtoženih so trdili, da si je Arbery sam kriv za svojo smrt, ker je napadel oboroženega človeka, namesto da bi klical na pomoč, če se je počutil ogroženega.

Državno tožilstvo trojice belcev sicer ni obtožilo rasizma, vendar pa je to storilo zvezno tožilstvo, ki jih je obtožilo zločina iz sovraštva. V primeru oprostilne sodbe na državnem sodišču se bodo morali soočiti še s temi obtožbami.

ztsrJVGs-6o

fBuCLAulmOc

a2Ujc0-TKCg