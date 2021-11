Prvo kriptomesto

Izgradnjo mesta Bitcoin City bodo financirali s kriptovalutami

V El Salvadorju, kjer predsednikovo navdušenje nad bitcoinom ne pojenja, so napovedali izgradnjo novega mesta (Bitcoin City), ki bi jo financirali s kriptovalutami. Predsednik Nayib Bukele je dejal, da bodo mesto zgradili v jugovzhodni regiji La Unión ob vznožju vulkana Conchagua. Tam je na voljo precej geotermalne energije, ki bi jo uporabili za rudarjenje kriptovalut.

Septembra je El Salvador postal prva država, kjer je bitcoin tudi ena izmed uradnih valut. Zagon ni najbolje uspel, saj so bili trgovci in potrošniki na bitcoin slabo pripravljeni in nezadostno informirani, precej pa jih za uporabo bitcoina sploh nima tehničnih možnosti. Zaradi tega so izbruhnili protesti. Protestnike je tudi skrbelo, da bi utegnila denominacija cen v bitcoinih povzročiti nestabilnost in inflacijo.

Bukele je dejal, da bi gradnja novega mesta stala okrog 300.000 bitcoinov, kar je približno 15 milijard evrov. S tem naj bi zgradili vse, od stanovanjskih površin do poslovnih prostorov, muzeje, bare, letališča, železniške postaje itd. Ob tem je pozval udeležence dogodka, naj investirajo v novi projekt – v tem grmu bržkone tudi tiči zajec, saj je napovedal izdajo obveznic. To se ima zgoditi prihodnje leto. Prva tranša bo imela dospelost 10 let, kuponska obrestna mera bo 6,5 odstotka, vredna pa bo milijardo dolarjev. Takšnih tranš naj bi bilo 10.

Bukele sicer novo mesto prodaja kot popolnoma ekološko, ki bo vso potrebno energijo dobila iz vulkanske geotermalne energije. V mestu razen DDV-ja drugih davkov naj ne bi bilo. Polovica DDV-ja, ki se bo pobral v mestu, naj bi se uporabila za odplačilo kuponov in glavnic obveznic, preostanek pa za delovanje mesta. Pri tem seveda računajo tudi na rast vrednosti bitcoina.

Ali bo Bitcoin City res zgrajen? Zamisel je populistična, takšna je bila tudi uvedba bitcoina kot zakonitega plačilnega sredstva.

