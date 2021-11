Kazen za Apple in Amazon

Kršenje konkurenčnih pravil

© pxhere.com

Apple in Amazon morata v Italiji plačati skupno 200 milijonov evrov kazni zaradi kršenja konkurenčnih pravil, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Podjetji sta namreč delu trgovcev neupravičeno onemogočili prodajo izdelkov znamk Apple in Beats v italijanski spletni trgovini Amazon.it.

Proizvajalec pametnih telefonov in računalnikov Apple bo moral plačati 134,5 milijona evrov kazni, spletni trgovec Amazon pa 68,7 milijona evrov, je odločil italijanski varuh konkurence. Skupaj sta namreč onemogočila uradnim in neuradnim prodajalcem izdelkov Apple in Beats uporabo italijanske spletne trgovine Amazon.it. Prodaja je bila tako omogočena le Amazonu in drugim izbranim stranem na diskriminatoren način, navaja AFP.

Varuh konkurence je podjetji pozval tudi, naj prenehata s sporno prakso.

Po navedbah avstrijske tiskovne agencije APA je Apple, ki je izdelovalca slušalk Beats kupil leta 2014, na odločitev že napovedal pritožbo.