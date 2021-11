»Turčija delovala nezakonito, ko je aretirala več kot 400 sodnikov in tožilcev«

Razsodba Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP)

Recep Tayyip Erdogan

© Flickr

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je danes razsodilo, da je Turčija delovala nezakonito, ko je po propadlem poskusu državnega udara proti predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu leta 2016 aretirala več kot 400 sodnikov in tožilcev.

V obravnavi tožbe, ki jo je podalo 427 oseb, te so bile v času aretacije predstavniki turškega pravosodja, je ESČP razsodil, da so bila prijetja nezakonita. Ankari je tudi naložilo plačilo odškodnine vsakemu od tožnikov v višini 5000 evrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Evropski sodniki so soglasno menili, da je Ankara kršila "pravico do svobode", ki jo zagotavlja evropska konvencija o človekovih pravicah, ko je za 427 sodnikov in tožilcev odredila preiskovalni pripor.

Po neuspelem državnem udaru 15. julija 2016 so turške oblasti sprožile čistko brez primere proti domnevnim podpornikom islamskega klerika Fethullaha Gülena, ki živi v izgnanstvu, in kurdskim nasprotnikom, vojski, intelektualcem in novinarjem. Aretirali so več deset tisoč ljudi.

ESČP je Turčijo v zadnjih mesecih večkrat obsodil zaradi kršitev človekovih pravic, storjenih zlasti med to čistko po poskusu državnega udara.