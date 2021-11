Za veljavnost covidnega potrdila bo morda v prihodnosti potrebno cepljenje s tretjim odmerkom

Vodja posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ Bojana Beović je povedala, da bo zaradi ugotovitev raziskav treba spremeniti shemo cepljenja

Bojana Beović

Vodja posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ Bojana Beović je po poročanju Radia Slovenije povedala, da bo zaradi ugotovitev raziskav treba spremeniti shemo cepljenja proti covidu-19. Za veljavnost covidnih potrdil bi lahko bilo obvezno cepljenje s poživitvenim odmerkom. Beović je za STA pojasnila, da gre za zdaj le za razmišljanje.

S poživitvenim odmerkom je bilo doslej po navedbah vlade proti covidu-19 cepljenih 242.219 ljudi.

Poživitveni odmerek posvetovalna skupina za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) trenutno posebej priporoča starim 50 let ali več, posebej ranljivim kroničnim bolnikom ne glede na starost, stanovalcem domov za starejše in drugih socialnovarstvenih zavodov, družinskim članom imunsko oslabelih oseb in posebej ranljivih kroničnih bolnikov ter osebam z večjo poklicno izpostavljenostjo.

V skupino slednjih po besedah Beović spada predvsem zdravstvo, socialno varstvo, šolstvo, sem pa sodi tudi gostinstvo in športniki, ki so v stiku s številnimi ljudmi. Vsak naj zase presodi, ali sodi v takšno skupino, in se gre cepiti, je pred časom poudarila Beović.