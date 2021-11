Ukinitev edine slovenske televizijske oddaje z mednarodno vsebino

Ta poteza vodstva TV Slovenija kaže na njegovo nerazumevanje vloge, ki jo ima za Slovenijo zunanja politika. Brez zunanje politike ni osamosvajanja.

© RTV Slovenija

V trenutku, ko Slovenija opravlja eno svojih najvidnejših zunanjepolitičnih vlog – predsedovanje Svetu Evropske unije – smo z osuplostjo prebrali novico, da se je vodstvo Televizije Slovenija pri korenitem posegu v obstoječo produkcijo odločilo močno skrčiti tudi obseg oddaj z zunanjepolitično tematiko. In to tako, da napoveduje ukinitev nič več in nič manj kot edine slovenske televizijske oddaje z mednarodno vsebino – oddaje Globus!

Ta poteza vodstva TV Slovenija kaže na, milo rečeno, njegovo nerazumevanje vloge, ki jo za Slovenijo ima zunanja politika. Brez zunanje politike ni osamosvajanja. Brez zunanje politike ni sodelovanja v mednarodnih organizacijah, udeležbe pri zagotavljanju mednarodnega miru in varnosti, ni dobrososedskih odnosov, ni razumevanja dogajanj v oddaljenih delih sveta, ki neposredno vplivajo na našo usodo. Brez zunanje politike preprosto ni Slovenije v mednarodnem prostoru. Narodno-zabavne teme, ki jih očitno favorizira aktualno vodstvo TV Slovenija, so lahko del slovenske medijske stvarnosti, ne morejo pa biti edina ali pretežna stvarnost. Svet – in z njim Slovenija – se ta trenutek sooča s čedalje vidnejšimi posledicami globalnega segrevanja, po svetu se kopičijo humanitarni problemi, bliža se nova ekonomska kriza…jih bomo prespali v prelepi podalpski idili? Če vodstvo TV Slovenija ukinja Globus, kaj šele se bo zgodilo s številnimi poučnimi dokumentarci, ki nam približajo mednarodna dogajanja in širijo obzorja in ki se že tako ali tako vrtijo v poznih nočnih urah?

Brez zunanje politike preprosto ni Slovenije v mednarodnem prostoru. Narodno-zabavne teme, ki jih očitno favorizira aktualno vodstvo TV Slovenija, so lahko del slovenske medijske stvarnosti, ne morejo pa biti edina ali pretežna stvarnost.

Oddaja Globus z izvrstnimi voditelji in novinarji ter novinarkami predstavlja nepogrešljivo informativno oddajo, ki v slovenske domove vsak četrtek zvečer prinaša odlično pripravljene in obravnavane novice, reportaže ter intervjuje iz širokega spektra mednarodnih odnosov.Ekipi Globusa je uspelo vzpostaviti izjemno oddajo, ki zainteresiranim gledalkam in gledalcem ponuja, v slovenskem jeziku(!), vsebine, ki jih niti približno ne dobijo v nobeni drugi televizijski hiši v Sloveniji. Morebiten argument vodstva TV Slovenija o skromni gledanosti Globusa odločno zavračamo. Tak argument povsem spregleda širšo sliko. Globus ni zabavna oddaja in ni nogometna tekma. Postal je referenčna točka, vir informacij, ki ga spremlja ne samo zainteresirana javnost, pač pa tudi tisti,ki sooblikujejo slovensko mednarodno podobo, doma in v tujini: diplomatke in diplomati, študentke in študenti najrazličnejših usmeritev, gospodarstvo in nevladni sektor.

Globus ni pop kultura– je pa sestavni del politične kulture, samozavesti države, ki se sploh ne bi smela spraševati,ali take vsebine potrebuje. In ker se v Sloveniji tako radi primerjamo z drugimi ,naj dodamo: oddaja Globus je razvila profesionalno ravenp rodukcije, kij e primerljiva s tujimi TV hišami, kot so BBC, CNN, France24. Gre za v Sloveniji nepogrešljiv otelevizijsko oddajo o mednarodnih odnosih. Gre za oddajo, ki ima svoje poslanstvo:informirati, razpravljati, poučevati in širiti zanimanje slovenskej avnosti o mednarodnih odnosih in vlogi Slovenije v njih. Zato si zasluži svoj obstoj naj avni televiziji. Vsako drugačno ravnanje je neodgovorno in nedržavotvorno.

Kot državljanke in državljani, kot gledalke in gledalci vodstvo TV Slovenije pozivamo, da oddajo Globus obdrži v svojem programu!

PODPISANI:

1. prof. dr. Zlatko Šabič

2. dr. Andraž Zidar

3. prof .dr. Matej Avbelj

4. prof. dr. Jernej Letnar Černič

5. prof. dr. Petra Roter

6. zasl. prof. dr. Marjan Svetličič

7. veleposlanik Iztok Mirošič

8. Miriam Možgan

9. veleposlanica mag. Eva Tomič

10. veleposlanica Tanja Miškova

11. veleposlanik mag.Bojan Grobovšek

12. prof. dr. Ana Bojinović Fenko

13. prof. dr .Mojmir Mrak

14. izr. prof. dr.Andreja Zevnik

15. veleposlanik Roman Kirn

16. veleposlanica Jadranka Šturm Kocjan

17. veleposlanik dr. Milan Jazbec

18. dr. Marjan Šturm

19. izr. prof. dr. Rok Zupančič

20. dr .Faris Kočan

21. izr. prof. dr. Jerneja Penca

22. izr. prof. dr. Marko Lovec

23. prof. dr.Vasilka Sancin

24. mag. Aleksander Čičerov

25. Branko Celar

26. dr. Jure Požgan

27. dr. Katarina Vatovec

28. prof. dr. Iztok Prezelj

29. veleposlanik Borut Mahnič

30. veleposlanik dr. Jožef Kunič

31. prof. dr. Marko Pavliha

32. prof. dr. Branko Korže

33. veleposlanik dr. Božo Cerar

34. izr. prof .dr. Matjaž Nahtigal

35. veleposlanik Samuel Žbogar

36. izr. prof. dr. Miran Komac

37. dr. Mateja Peter

38. dr. Danijel Crnčec

39. dr. Marko Rakovec

40. prof. dr. MitjaŽ agar

41. Neža Kosmač

42. Matevž Štepec

43. Izak Miklavčič

44. Manca Debenc

45. Žana Drimel

46. Manuel Fischer

47. Titi Habicht

48. Noémi Vegi

49. Lucija Naranđa

50. Eva Omahen

51. Živa Končan

52. Lovro Volf

53. David Bandelj

54. Timea Pešić

55. Domen Medvešček

56. Zoja Šušteršič

57. Jerneja Starič

58. Anastasiia Romanenko

59. Maja Hlebš

60. Meta Štuhec

61. Peter Levstek

62. Patrik Marčetič

63. Žiga Vrevc Žlajpah

64. Juš Javornik

65. Tara Angelika Svetlin

66. Iza Kotnik Jesih

67. Marta Norčič

68. Jakob Velkavrh

69. TadejU ršič

70. Maša Omahen

71. Svit Rodež

72. Anja Šedivi

73. Tilen Kene

74. Alisa Griyenko

75. Mark Anže Šuštar

76. Ajda Ščuka

77. Zoja Rutar

78. Natalija Tišler

79. Jaka Gruden

80. Danica Drmanac

81. Staša Balkovec

82. Ela Brlečič

83. Hana Štefanec

84. Luka Radičević

85. Blaž Juren

86. Nika Kalin

87. Anja Raduha

88. Maja Kalin

89. Matej Vanev

90. Matic Žurej

91. Matjaž Mavrič

92. Evelin Černe

93. Hana Gradišnik

94. Jan Verovšek

95. Eva Čoderl

96. Dimitrij Pahor