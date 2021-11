Predsednica Evropske komisije: »Imamo pandemijo necepljenih«

Ursula von der Leyen je opozorila, da je pomembno, da bolje razumemo, zakaj se ljudje ne cepijo

Ursula von der Leyen

© CC-BY-4.0: © European Union 2020 – Source: EP

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je opozorila, da imamo v Evropski uniji opravka s "pandemijo necepljenih", zato je treba "nadaljevati cepljenje". "Pri tem je pomembno, da bolje razumemo, zakaj se ljudje ne cepijo, in jih bolje informirati," je dejala v današnji razpravi v Evropskem parlamentu v Strasbourgu.

"V prvi vrsti imamo opravka s pandemijo necepljenih. Zato ostaja naša prednostna naloga, da nadaljujemo cepljenje," je dejala von der Leyen v današnji razpravi, ki je bila posvečena sklepom oktobrskega vrha EU. Ena od osrednjih tem vrha je bila tudi pandemija covida-19.

Von der Leyen je opozorila na velike razlike v stopnji cepljenosti v Evropski uniji. "V nekaterih državah članicah je polno cepljenih le 29 odstotkov odraslih in v drugih več kot 92 odstotkov," je ponazorila.

"Bolje moramo razumeti, zakaj nekateri ljudje niso cepljeni," je še dejala in opozorila, da moramo odločneje pojasniti in informirati. Treba je iti "v vsako mesto in vsako vas" in ljudi prepričati, da se cepijo.

Von der Leyen je tudi izpostavila pomen poživitvenega odmerka cepiva proti covidu-19 za tiste, ki so že cepljeni. V EU je na voljo dovolj cepiva, je dejala, pri čemer je spomnila na dogovor o dobavi 1,8 milijarde odmerkov cepiva Pfizer/BioNTech, ki bo služilo kot temelj za cepljenje s poživitvenim odmerkom v EU kot tudi za cepljenje otrok in najstnikov.