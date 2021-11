Denarne kazni za nespoštovanje pogoja PCT v javnem sektorju

Hrvaška vlada bo na seji v sredo sprejela spremembe zakona o nalezljivih boleznih

Hrvaška vlada bo na seji v sredo sprejela spremembe zakona o nalezljivih boleznih, je napovedal hrvaški minister za pravosodje in javno upravo Ivan Malenica. Napovedal je uvedbo denarnih kazni za odgovorne osebe, ki v javnem sektorju ne bodo spoštovale določil o obveznih covidnih potrdilih za zaposlene in obiskovalce.

Na Hrvaškem so s 16. novembrom uveljavili ukrep, da morajo tako zaposleni kot uporabniki storitev državnih in javnih ustanov pred prihodom na delovno mesto ali ob vstopu v poslopja javnega sektorja pooblaščeni osebi pokazati dokazilo, da so covid-19 ali preboleli ali bili cepljeni proti njemu ali pa so bili negativni na testiranju na novi koronavirus. Pred tem so podoben ukrep že uveljavili v zdravstvu in socialni oskrbi.

Malenica je po današnjem srečanju vladne koalicije novinarjem dejal, da načrtujejo zakonske spremembe, s katerimi bodo uveljavili denarne kazni v višini med 30.000 in 50.000 kun (4000 in 6667 evrov) za odgovorne osebe v javnih ustanovah, v katerih ne bodo spoštovali pogoja PCT. Kot je dodal, so z zakonom jasno določili, katere so te ustanove in kdo so odgovorne osebe.

Izrazil je prepričanje, da bodo na takšen način vodilne in druge odgovorne osebe v javnem sektorju vzpodbudili, da spoštujejo odločitve nacionalnega štaba civilne zaščite, ko gre za obvezna covidna potrdila. Predlog zakonskih sprememb naj bi vlada po seji v sredo posredovala v potrditev parlamentu, je še povedal Malenica.

Hrvaški premier Andrej Plenković je na vladni seji prejšnji teden ministrom za notranje zadeve, pravosodje in zdravje naročil, naj pripravijo zakonsko podlago za kaznovanje tistih, ki ne spoštujejo odločitev nacionalnega štaba civilne zaščite o obveznem testiranju za vse zaposlene v javnem sektorju in uporabnike njihovih storitev, ki niso cepljeni proti covidu-19 in tega tudi niso preboleli.

Med tistimi, ki vztrajno zavračajo spoštovanje ukrepa PCT v javnem sektorju, je tudi hrvaški predsednik Zoran Milanović, ki je večkrat dejal, da od zaposlenih v svojem uradu ne bo zahteval covidnih potrdil. Milanović izkoristi vsako priložnost, da državljane pozove, naj se cepijo, a uvajanje covidnih potrdil je ocenil kot "norenje brez kakršnihkoli argumentov".

Minister Malenica je sicer pojasnil, da Milanovića ne bodo mogli kaznovati, ker je kot odgovorna oseba določen vodja predsednikovega urada, nekdanji pravosodni minister Orsat Miljenić.

Obvezna covidna potrdila za vstop v poslopja javne in državne uprave zavračajo tudi nekateri hrvaški župani, ki so člani konservativnih opozicijskih političnih strank na nacionalni ravni. Nekateri od njih so se udeležili tudi množičnih protestov proti covidnim potrdilom minulo soboto, ko se je na osrednjem zagrebškem trgu zbralo nekaj deset tisoč ljudi.

