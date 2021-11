Apple toži proizvajalca vohunske opreme, ki je vladam omogočala vdor v zasebnost

Z opremo Pegasus je bilo zlorabljenih več kot 50.000 telefonskih številk novinarjev, aktivistov in politikov

Ameriški tehnološki velikan Apple je v torek na zveznem sodišču v San Franciscu vložil tožbo proti izraelskemu proizvajalcu vohunske opreme Pegasus, podjetju NSO Group. S tožbo želi podjetju med drugim preprečiti uporabo Applove programske opreme, storitev ali naprav.

Julija je po svetu odjeknila novica, da so države z opremo Pegasus povezale več kot 50.000 telefonskih številk novinarjev, aktivistov in politikov iz več držav. Na seznamu je bilo med drugim 15.000 številk iz Mehike, med njimi domnevno tudi številni novinarji, ki so jih ubili mamilarski karteli.

"NSO Group je izvajal aktivnosti, ki so v nasprotju z interesi nacionalne varnosti in zunanje politike ZDA. Obstajajo dokazi, da so tuje vlade z vohunsko programsko opremo NSO Group merile na vladne uradnike, novinarje, poslovneže, aktiviste, akademike in diplomate," je v začetku novembra sporočilo ministrstvo za trgovino ZDA ob uvedbi sankcij proti podjetju NSO Group.

Apple v tožbi trdi, da je NSO Group amoralna skupina plačancev 21. stoletja, ki je ustvarila sodobno opremo za nadzor interneta, ki kliče po zlorabah. NSO sicer zagotavlja, da so ustvarili opremo za boj proti pedofilom in teroristom.

NSO je že leta 2019 tožil Facebook, ki trdi, da so preko WhatsAppa vohunili za novinarji, aktivisti in drugimi. Tožba se nadaljuje, NSO Group pa zaradi vseh težav trenutno beleži 500 milijonov dolarjev dolga.

