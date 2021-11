Največ kršitev protikoronskih ukrepov v trgovskih središčih

Poročilo okoljskega inšpektorata

Inšpektorji inšpektorata za okolje in prostor so v tednu od 8. do 14. novembra opravili 447 nadzorov, v okviru katerih so preverjali spoštovanje zakona o nalezljivih boleznih in vladnih odlokov, namenjenih zajezitvi epidemije covida-19. Največ kršitev, sedem, so odkrili v trgovskih središčih, pet pa na javnih mestih, so zapisali.

Nadzori, opravljeni od 8. do 14. novembra, so potekali v večstanovanjskih objektih, bencinskih servisih, na gradbiščih, v trgovskih centrih, objektih za gostinstvo in industrijsko proizvodnjo ter na javnih mestih. Opravljenih je bilo tudi 427 nadzorov izpolnjevanja pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani), pregledanih pa je bilo 1417 oseb, so sporočili iz okoljskega inšpektorata.

Na 432 lokacijah kršitev niso zaznali, so pa zaznali sedem kršitev v trgovskih centrih, dve v gostinskih obratih, eno kršitev v obratu za industrijsko proizvodnjo in pet kršitev na javnih mestih. Pri nekaterih zavezancih je bilo odkritih več kršitev.

Natančneje v industriji ni bilo obvestila o izpolnjevanju PCT za stranke in ni bilo preverjanja pogoja PCT. V trgovski dejavnosti so bile tri kršitve v zvezi z maskami, v treh primerih niso preverjali izpolnjevanja PCT, v enem primeru ni bilo obvestila za zaposlene o izpolnjevanju PCT, v enem primeru je bilo napačno izpolnjevanje evidenčnih listov o samotestiranju zaposlenih, v živilski trgovini pa ni bilo označeno dovoljeno število strank.

V javnih stavbah je bilo dvakrat napačno izpolnjevanje evidenčnih listov za samotestiranje, v enem primeru pa ni bilo obvestila za zaposlene, ni bila zagotovljena uporaba mask in ni bil preverjan pogoj PCT za stranke. V gostinstvu po enkrat niso preverjali PCT za zaposlene, ni bilo obvestila za zaposlene o izpolnjevanju PCT, niso preverjali PCT za stranke in ni bila zahtevana uporaba mask.

Izdanih je bilo 15 opozoril po zakonu o inšpekcijskem zakonu.

Od decembra lani do 17. novembra letos so inšpektorji inšpektorata za okolje in prostor izvedli 5231 inšpekcijskih nadzorov, in sicer 3933 inšpekcijskih pregledov v zvezi z nošenjem mask, 2227 inšpekcijskih pregledov s področja zbiranja oseb, 511 inšpekcijskih pregledov nameščanja razkužil v večstanovanjskih objektih ter 849 inšpekcijskih pregledov s področja preverjanja PCT.

V okviru nadzorov, ki jih opravljajo pri inšpekcijskih zavezancih, preverjajo nošenje maske, zagotavljanje razkužila, omejitve glede zbiranja ljudi ter od letošnjega septembra dalje tudi izpolnjevanje pogoja PCT.