Pred črnim petkom: »Kupujte, kar potrebujete, toliko, kot potrebujete«

Zveza potrošnikov Slovenije opozarja, da čeprav so nekatere ponudbe v okviru razprodaj "res ugodne", niso vse tako "neverjetne", kot se zdi na prvi pogled

Prihaja t.i. črni petek, dan ko trgovci s popusti vabijo potrošnike k nakupom. Čeprav so nekatere ponudbe v okviru razprodaj res ugodne, niso vse tako "neverjetne", kot se zdi na prvi pogled, opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. Potrošnikom svetujejo, da se na razprodaje dobro pripravijo.

"Kupujte, kar potrebujete, toliko, kot potrebujete, predvsem pa naj vas ti nakupi ne pahnejo v rdeče številke. Določite si proračun, koliko lahko zapravite, če se impulzivnim nakupom ne morete odpovedati," so poudarili v današnjem sporočilu za javnost.

Potrošnikom med drugim svetujejo, da dan pred črnim petkom preverijo spletne strani trgovcev, saj ugodne ponudbe ali kode za popust navadno začnejo veljati takoj po polnoči, da preverijo ponudbo pri drugih trgovcih, da o izdelku poiščejo čim več informacij in da preverijo spletne cene trgovcev - če so te v tem primeru nižje, potrošnikom svetujejo, da trgovca vprašajo za popust.

"Če izdelek ni takšen, kot ste pričakovali, imate pri spletnem nakupu možnost, da izdelek v 14 dneh vrnete trgovcu, on pa vam mora vrniti kupnino. Veliko spletnih trgovcev ima rok za vračilo izdelkov še daljši, vendar preverite, ali to velja tudi na črni petek," so opozorili.

Na zvezi sicer enoznačnega odgovora na to, ali so ponudbe, ki jih dajejo trgovci, res odlične, nimajo. So pa ob tem izpostavili raziskavo angleških kolegov, ki so z načrtnim spremljanjem cen ugotovili, da je 99,5 odstotka "neverjetnih ponudb" enakih ali celo bolj ugodnih v drugih obdobjih. V raziskavi so preverili več tisoč cen in ugotovili, da potrošniki z nakupom na črni petek skoraj zagotovo ne bodo dosegli najnižje cene v letu.