»Odškodnine zaradi stranskih učinkov po cepljenju niso podlaga za obvezno cepljenje«

Na ministrstvu za zdravje zatrjujejo, da uvedba sistema odškodnin zaradi resnih stranskih učinkov po cepljenju proti covidu-19, ki ga vlada predlaga v desetem protikoronskem zakonu, ne daje podlage za uvedbo obveznega cepljenja

Janez Poklukar, minister za zdravje RS

© Borut Krajnc

Uvedba sistema odškodnin zaradi resnih stranskih učinkov po cepljenju proti covidu-19, ki ga vlada predlaga v desetem protikoronskem zakonu, ne daje podlage za uvedbo obveznega cepljenja proti covidu-19, so za STA pojasnili na ministrstvu za zdravje. Vprašanje odškodnin pa z interventnim zakonom urejajo zaradi hitrosti in učinkovitosti.

"Uvedba odškodninske odgovornosti in sistema odškodnin brez krivde je ključna pri ohranjanju zaupanja v varnost in kakovost cepiv in zagotavljanje učinkovitega in celovitega izvajanja nacionalnega programa cepljenja proti covidu-19," je v predstavitvi predloga konec minulega tedna dejal minister za zdravje Janez Poklukar. Vlada ob tem predlaga tudi uvedbo odškodnine za tiste, ki jim je nastala škoda na zdravju zaradi uporabe zdravila za zdravljenje covida-19, ki ima začasno dovoljenje za promet.

"Uvedba odškodninske odgovornosti in sistema odškodnin brez krivde je ključna pri ohranjanju zaupanja v varnost in kakovost cepiv in zagotavljanje učinkovitega in celovitega izvajanja nacionalnega programa cepljenja proti covidu-19."



Janez Poklukar,

minister za zdravje RS

Pri ureditvi ukrepa se vlada sicer naslanja na zakon o nalezljivih boleznih, ki že ureja odškodnine za obvezna cepljenja. Glede na zakon o nalezljivih boleznih bi odškodnino v višini 60.000 evrov prejeli tisti, ki bi po cepljenju utrpeli resno in trajno zmanjšanje življenjskih funkcij. Odškodnino v višini 10.000 evrov bi prejeli starši otroka oz. zakonski ali zunajzakonski partner osebe, ki je umrla po cepljenju. Mladoletni otroci osebe, ki je umrla po cepljenju, pa bi prejeli 20.000 evrov odškodnine.

Na vprašanje, zakaj so se odločili za reševanje te vsebine v interventnem zakonu, in ne na primer v področnem zakonu o nalezljivih boleznih, so na ministrstvu za STA dodatno pojasnili, da kakršnakoli sprememba zakonodaje na področju nalezljivih bolezni potrebuje širši dialog in vključitev javnosti.

"Odškodnine za prostovoljno cepljenje proti covidu-19 pa je treba urediti hitro in učinkovito, zato smo predlagali ureditev v interventnem zakonu, ki se nanaša izključno na ukrepe za preprečevanje, širjenje, omilitev in odpravo posledic covida-19," so pojasnili.

Predlog zakona je vlada že vložila v parlamentarni postopek.