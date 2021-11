Izredne razmere nameravajo podaljšati tudi za obdobje po volitvah

Orbanova vlada namerava izredne razmere na Madžarskem podaljšati vse do junija prihodnje leto

Madžarska vlada namerava izredne razmere zaradi pandemije covida-19, ki sedaj veljajo do konca leta, podaljšati vse do junija prihodnje leto. To pomeni, da bodo veljale tudi v času aprilskih parlamentarnih volitev. Podpredsednik vlade Zsolt Semjen je ustrezen predlog že posredoval v parlament.

V madžarskem parlamentu ima desno konservativna vlada večino, zato je pričakovati, da bodo poslanci podaljšanje izrednih razmer tudi podprli, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Madžarska zakonodaja omogoča premierju Viktorju Orbanu, da v času izrednih razmer vlada z odloki. Kritiki vladi očitajo, da to že sedaj izkorišča za pridobitev političnih prednosti in gospodarskih koristi.

Orban na Madžarskem vse od leta 2010 vlada na deloma avtoritarni način. Z Evropsko unijo je v sporu zaradi domnevnih kršitev vladavine prava. Kako se bodo na Madžarskem iztekle parlamentarne volitve prihodnje leto, je v celoti odprto. Široko opozicijsko zavezništvo namerava nastopiti s skupno listo pod vodstvom nestrankarskega Petra Marki-Zaya. V javnomnenjskih raziskavah je opozicijsko zavezništvo trenutno štiri odstotne točke za Orbanovo stranko Fidesz.