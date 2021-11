Veliki prelom s Kurzem

Neopazno za tujino je Avstrija izstopila iz svetovnega in še posebej vzhodnoevropskega trenda alt right mafijaštva

Sobotni dunajski protest proti zaostritvi ukrepov

© Profimedia

Avstrija je prišla do političnega spoznanja – pa ne le njeno prebivalstvo, enako velja za največjo politično stranko. Prebivalstvo in sama Ljudska stranka zdaj počasi spoznavata, kako škodljiv je bil za državo Sebastian Kurz na kanclerskem položaju – in to iz več razlogov.