Osamosvojitev Slovenije, drugič

Če bo Slovenija želela spet obveljati za pravno državo, bo morala začeti postopke in preiskati delovanje sedanje vlade

Petkov protest v Ljubljani

© Borut Krajnc

Ob osamosvojitvi Republike Slovenije leta 1991 smo njeni prebivalci dosegli stopnjo enotnosti, ki se bo težko še kdaj ponovila. Vedeli smo, kaj hočemo, in vedeli smo, da to hočemo. Ob težko pričakovani in plebiscitarno podprti osamosvojitvi države, vzpostavitvi večstrankarske parlamentarne demokracije in pospešitvi gospodarskega razvoja je bila med pomembnimi cilji projekta tudi dosledna uveljavitev načela pravne države, po katerem vsak, ne glede na družbeni ali politični položaj ali vpliv, odgovarja za svoja dejanja. Da to ni bil cilj vseh, tudi najbolj znanih osamosvojiteljev ne, se je hitro pokazalo ob koncu vojne z JLA, ko so se v trgovini z orožjem, materi vseh slovenskih afer, z obema rokama do ramen angažirali tudi tisti, ki so jih vsi ljudje takrat, nekateri pa jih še danes, slavili kot najpomembnejše zmagovalce vojne za Slovenijo.