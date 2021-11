Ker so »kršili« pravice neonacistov

Znane so podrobnosti iz opozoril pred odpovedjo, ki so jih dobili policijski šefi zaradi odstranitve rumenih jopičev s protivladnega protesta

Trenutek, ko so samooklicani rumeni jopiči zasedli protestniški govorniški oder. Napetost med protestniki in rumenimi jopiči se bliža vrelišču.

© Borut Krajnc

Petindvajsetega junija se je na Prešernovem trgu v Ljubljani zbrala množica (petkovih) protivladnih protestnikov. Že takoj na začetku pa je improvizirani protestniški oder ob Prešernovem spomeniku zavzela manjša skupina neonacistov, samooklicanih rumenih jopičev. Odrivanje protestnikov, verbalne in fizične provokacije so začeli preraščati v fizično nasilje, zato so policisti provokatorje in protestnike skušali ločiti. Ker jim to ni uspelo, so rumenim jopičem ukazali, naj se odstranijo. In ker se niso, so jih odstranili in odpeljali policisti. Zaradi tega ravnanja policistov je kasneje vodstvo policije kaznovalo direktorja ljubljanske policijske uprave Boštjana Glaviča in operativnega vodjo Nermina Isića, ki sta tedaj v operativnem štabu izdajala ukaze. Zdaj je znana vsebina opozoril pred odpovedjo, ki sta ju prejela.