Poklukar: »Odločitev o začetku cepljenja mlajših od 12 let, ko se bo stroka poenotila«

Minister za zdravje Janez Poklukar je ob odločitvi Evropske agencije za zdravila (Ema) povedal, da bodo odločitev o začetku cepljenja otrok, starih od štiri do 11 let, v Sloveniji sprejeli, ko se bo stroka poenotila. Otroci iz omenjene starostne skupine bodo ob cepljenju sicer prejeli nekoliko manjši odmerek cepiva, ki bo tudi manj koncentriran.

Poklukar je izrazil upanje, da se bo stroka glede cepljenja mlajših do 12 let proti covidu-19 poenotila čim prej. Ob tem je izpostavil pediatrično stroko in posvetovalno skupino za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Vodja skupine Bojana Beović je za STA napovedala, da se bo skupina o tej temi sestala in da posebna priporočila skupine za cepljenje še sledijo. "Čakali smo na opredelitev Eme, sedaj bomo to obravnavali," je pojasnila.

Na NIJZ so za STA pojasnili, da bo Pfizerjevo cepivo za mlajše od 12 let imelo drugačno koncentracijo kot cepivo, ki je namenjeno starejšim. Koncentracija cepiva v vialah, ki bodo na voljo otrokom med 5 in 11 letom, bo trikrat manjša od vial, ki so namenjene odraslim.

Prav tako bo odmerek, namenjen mlajšim od 12 let, nekoliko manjši in bo vseboval 0,2 mililitra cepiva. Starejši od 12 let pa sicer pri cepljenju s cepivom Pfizer prejmejo 0,3 mililitra cepiva.

Kot so za STA potrdili na zdravstvenem ministrstvu, je Slovenija naročila 60.000 odmerkov Pfizerjevega cepiva za mlajše od 12 let.

Ema je danes priporočila razširitev uporabe cepiva proti covidu-19 podjetij Pfizer/BioNTech na otroke, stare od pet do vključno enajst let. Cepivo Comirnaty je Ema za starejše od 12 let odobrila že pred časom.

Ema je doslej priporočila uporabo t. i. mRNK cepiv podjetij Pfizer/BioNTech in Moderna ter vektorskih cepiv podjetij AstraZeneca in Johnson & Johnson. Comirnaty je doslej prvo, ki ga je priporočila tudi za cepljenje otrok, mlajših od 12 let. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa naj bi sicer v kratkem za to starostno skupino priporočila tudi cepivo Moderne.

Mlajši otroci sicer zelo redko zbolijo za hujšo obliko covida-19, a te možnosti tudi pri njih ni mogoče izključiti. Je pa res, da se zato pri njih drugače kot pri bolj rizičnih skupinah ocenjuje razmerje med prednostmi in tveganji cepljenja. Obenem so med mlajšimi otroki v tokratnem valu pandemije okužbe z novim koronavirusom pogosto širijo hitreje kot med ostalimi.

