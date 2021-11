Poziv k ohranitvi oddaje Točka preloma

Ljubljanska, mariborska in primorska univerza ter Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije so izrazile podporo za ohranitev javnega informativnega programa na TV Slovenija

© TV Slovenija

Ljubljanska, mariborska in primorska univerza ter Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS) so uredništvom informativnega programa Televizije Slovenija (TVS) izrazile podporo za ohranitev javnega informativnega programa. Ob tem so vodstvo TVS pozvale k ohranitvi gospodarske oddaje Točka preloma.

V koordinaciji so po besedah predsednika Gregorja Anderluha zaskrbljeni zaradi informacij, da namerava vodstvo TVS ukiniti gospodarsko oddajo Točka preloma. "Če so te informacije točne, pozivamo vodstvo, naj ta predlog umakne," sporočajo.

Ob tem navajajo, da je Točka preloma na slovenskih televizijah edina tovrstna analitična gospodarska oddaja, ki poglobljeno obravnava različne gospodarske, pa tudi z znanostjo, raziskavami in inovacijami povezane teme. Ukinitev oddaje bi bila zato po njihovi oceni nedopustna in škodljiva za slovenski medijski prostor.

Kot so zapisali, bi morala oddaja ostati med prednostnimi oddajami informativnega programa TVS in ohraniti ustrezno stalen in stabilen termin na 1. programu TVS. "Upoštevati je treba tudi poslanstvo javnega zavoda, ki mora tudi zahtevnejšim gledalcem ponuditi ustrezne vsebine in analitično obdelane teme," so sporočili iz KOsRIS . Ob tem so vodstvo TVS pozvali, naj ponovno pretehtajo predlagane spremembe in umaknejo škodljive predloge.

Kolektiv informativnega programa TVS je člane programskega sveta Radiotelevizije Slovenija namreč pozval k zavrnitvi predloga programsko-produkcijskega načrta za leto 2022, ker po njihovi oceni vodi v zniževanje standardov in krnitev poslanstva javne televizije.

Predlagane spremembe v programsko-produkcijskem načrtu TVS za leto 2022 bi informativni program TVS okrnile in ga marginarizirale, ocenjujejo v koordinaciji KOsRIS. Kot poudarjajo, se je še posebej v času epidemije covida-19 izkazalo, da mora biti javnost ustrezno seznanjena z najnovejšimi odkritji na omenjenih področjih.