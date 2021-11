Gospodarska zbornica poziva k uvedbi obveznega cepljenja za starejše od 50 let

Na zbornici so obenem poudarili nujnost doslednega spoštovanja preventivnih ukrepov in strogega preverjanja PCT-pogoja

© Flickr

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) odločevalce poziva k razmisleku o uvedbi obveznega cepljenja proti covidu-19 vsaj za vse prebivalce, starejše od 50 let. Ob tem je generalni direktor zbornice Aleš Cantarutti člane ponovno pozval k doslednemu upoštevanju vse preventivnih ukrepov v podjetjih ter strogemu nadzoru nad izpolnjevanjem pogoja PCT.

"Le če bomo kot družba stopili skupaj in vsak po svojih močeh prispevali k izboljšanju epidemioloških razmer, bodo lahko člani GZS, pa tudi širše gospodarstvo, v prihodnjih mesecih nemoteno poslovali. Sicer pa nas lahko doletijo tudi nove omejitve, ki bodo spodbudile rast nezadovoljstva ter bodo dodatno obremenile javne finance," je opozoril Cantarutti.

Ob pozivu odločevalcem, da razmislijo o uvedbi obveznega cepljenja proti covidu-19 vsaj za vse prebivalce, starejše od 50 let, so na zbornici poudarili nujnost doslednega spoštovanja preventivnih ukrepov, strogega preverjanja PCT-pogoja ter samoomejevalnega in odgovornega vedenja vsakega posameznika.

Na GZS so se v pozivu oprli na podatke Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da je 68 odstotkov vseh pacientov, sprejetih v bolnišnico zaradi okužbe s covidom-19, necepljenih. Od cepljenih, ki so bili z okužbo sprejeti v bolnišnično oskrbo, pa jih je 79 odstotkov v starostni skupini nad 65 let.

"Največji izziv v tem obdobju ni virus kot tak. Največji izziv so ranljive osebe v bolnišnicah, še posebej na intenzivni negi, ki obremenjujejo zdravstveni sistem do te mere, da se drugi programi bolnišničnega zdravljenja začasno krčijo ali celo ukinjajo," so generalnega direktorja v sporočilu za javnost še povzeli na zbornici.

Kot so zapisali, je obvezno cepljenje zakonsko že uredila Avstrija z začetkom februarja 2022. Nemčija o tem razmišlja, Italija, Francija in nekatere druge države so obvezno cepljenje uvedle za posamezne poklicne skupine oz. področja. "Z morebitno odločitvijo za uvedbo obveznega cepljenja v določeni obliki tako Slovenija zagotovo ne bi bila niti prva niti edina v Evropi," je dejal Cantarutti.

Člane GZS je pozval, naj se vsi nenujni sestanki, konference, srečanja, vključno s prednovoletnimi srečanji, izvajajo z uporabo sodobnih digitalnih orodij ali pa prestavijo na čas, ko bo okužb med nami manj. Ob tem zbornica opozarja tudi na težavo, ki bremeni delovni proces, namreč vštevanje časa samotestiranja zaposlenih v delovni čas. GZS bo predlagala, da se to ustrezno uredi z novim interventnim zakonom.