Opazovalce volitev iz EU označil za vohune

Venezuelski predsednik je dejal, da ni dokazov, da bi lahko kritizirali volilni sistem v njegovi državi

Nicolas Maduro

© Miguel Gutiérrez / Flickr

Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je ostro zavrnil ugotovitve opazovalcev EU na regionalnih volitvah, ki so opozorili, da so glasovanje zaznamovale nepravilnosti. Opazovalce EU je označil za sovražnike in vohune, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Tisti, ki so prišli kot sovražniki, delegacija vohunov iz Evropske unije, ni našla niti malo dokazov, da bi lahko kritizirali volilni sistem," se je Maduro odzval na ugotovitve opazovalcev EU.

V televizijskem govoru je zatrdil, da so bile volitve, ki so potekale 21. novembra, "pregledne, verodostojne, poštene, varne in svobodne". Opazovalci EU pa da so skušali "klevetati brezhiben in demokratičen volilni proces v Venezueli, a jim to ni uspelo". Poročilo, ki so ga pripravili, je ocenil kot "polno improvizacije".

Opazovalna misija EU, ki je volitve v Venezueli spremljala prvič po 15 letih, je v predhodnem poročilu opozorila na več nepravilnosti, med drugim na samovoljno zavrnitev nekaterih kandidatov iz administrativnih razlogov, zamude pri odprtju volišč in uporabo državnih sredstev v kampanji.

Na regionalnih volitvah so kandidati, ki podpirajo vlado spornega predsednika Madura, zmagali v 20 od skupno 23 zveznih držav ter v prestolnici Caracas. Na volitvah so prvič po letu 2017 sodelovale opozicijske stranke, vendar pa je razdeljena opozicija doživela hud poraz.

"Opazili smo pomanjkanje neodvisnosti sodstva, neskladnost s pravno državo in dejstvo, da so nekateri zakoni vplivali na enakost pogojev, ravnovesje in preglednost volitev," je opozorila vodja misije, portugalska poslanka v Evropskem parlamentu Isabel Santos.

sl1rFcjwWwY

Bu_woDGt144