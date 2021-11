WHO: Omikron globalno predstavlja zelo visoko tveganje

Pri tem poudarjajo, da še vedno ostaja nejasno, kako nalezljiva in nevarna je nova različica

© pixabay.com

Nova različica novega koronavirusa, imenovana omikron, predstavlja "zelo visoko" globalno tveganje s potencialno resnimi posledicami, je danes opozorila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Pri tem je poudarila, da še vedno ostaja nejasno, kako nalezljiva in nevarna je nova različica, poročajo tuje tiskovne agencije.

Omikron se bo verjetno razširil po svetu, kar predstavlja "zelo visoko" globalno tveganje za porast okužb, ki bi lahko imel "hude posledice" na nekaterih območjih, je opozorila WHO.

Države je pozvala, naj pospešijo cepljenje proti covidu-19 za prednostne skupine in v pričakovanju povečanega števila okužb krepijo zdravstvene sisteme.

Strokovnjaki WHO so dodali, da bodo potrebne nadaljnje raziskave, da bi ugotovili, v kolikšni meri bi nova različica zaradi mutacij lahko zaobšla imunost, pridobljene z razpoložljivimi cepivi. Prav tako še ni jasno, kakšno stopnjo imunosti na okužbo z omikronom razvije posameznik, ki se je pred tem okužil z drugo različico novega koronavirusa.

"Če se zaradi omikrona zgodi še en velik porast okužb s covidom-19, bodo posledice lahko hude," je opozorila WHO. Pri tem je sicer dodala, da "do danes niso poročali o smrtnih primerih", povezanih z različico omikron, vendar pa negotovost glede stopnje imunosti te različice na cepivo proti covidu-19 ostaja.

"Naraščanje števila okužb (...) lahko predstavlja velike zahteve za sisteme zdravstvenega varstva in lahko vodi do povečane obolevnosti in umrljivosti. Vpliv na ranljive populacije bi bil precejšen, zlasti v državah z nizko precepljenostjo," je opozorila WHO.

